Halle/Saale - Die Himmelsscheibe von Nebra wirkt horizonterweiternd. Vor fast 20 Jahren begannen die Forschungen an dem spektakulären Fundstück vom Mittelberg oberhalb der Unstrut und in Sichtweite des Brockens. Die Ergebnisse formen ein neues Bild von Europa vor 3000 bis 4000 Jahren, als die Steinzeit zu Ende gegangen war und das menschengemachte Material Bronze neue Möglichkeiten eröffnete.

Stück für Stück stellte sich heraus, dass die fast 4000 Jahre alte Sonne-Mond-und-Sterne-Darstellung von anrührender Schönheit in direktem Zusammenhang mit zum Teil Tausende Kilometer entfernt liegenden Kulturen steht und dass sie ein zentrales Machtinstrument in der Hand eines Herrschers gewesen sein muss. Die Ausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe“ im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Halle/Saale versammelt die Erkenntnisse und entführt mit wunderbaren Exponaten in diese versunkene Welt.