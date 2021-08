Alles, was da an der Galerie-Wand hängt, schlicht gerahmt oder als in den Raum greifendes Collage-Objekt, ist von strenger Schönheit. Serielle Graphit-Lineaturen auf weißem Papiergrund, die strahlenförmig zu optischen Ereignissen werden und dann in magischen „schwarzen Löchern“ zu verschwinden scheinen, sind einer Welt mit eigenen Gesetzen entsprungen. Es herrscht Balance von Spielerischem und Strengem, Schwere und Leichtigkeit. Das sind die Attribute für die erst spät entdeckte, an der Schnittstelle zur Wissenschaft angelegte Kunst des Ostdeutschen Karl-Heinz Adler (1927 -2018).

Die „Transparenten Schichtungen“ von 1961 wirken von weitem wie geometrische Schmetterlinge. Aus einer „Magischen Konstruktion“, 1970, blickt einen unverwandt ein kreisrundes schwarzes Zyklopenauge an. Die Buchdruck-Collage „Spiegelung, 1974“ wird zum optischen Erlebnis, wo Physik eine faszinierende Ästhetik erzeugt. Das sind Beispiele für frühe Arbeiten. Im Spätwerk, um 2010, als Adler immer öfter daran dachte, einen Punkt hinter sein Schaffen zu setzen, formt er „Blau und immer wieder Blau“. Nur zwei Farbtöne auf zwei dreieckigen Leinwänden genügten ihm, um ein wie schwebendes konstruktives Universum zu schaffen. Und drei tiefschwarze Objekte mit eingeritztem Liniennetz werden zu poetischen Raumkörpern.