Die Monsteroper „Les Troyens“ von Hector Berlioz beim Musikfest Berlin

Hector Berlioz’ letzte Oper „Les Troyens“ nach Vergils „Aeneis“ ist ein Monstrum. Nicht nur wegen ihrer Spieldauer – die Aufführung am Freitag in der Philharmonie dauerte von 17 bis 22.30 Uhr. Während Wagner 1858/59 mit „Tristan und Isolde“ eine vollkommen neue Musik entwirft, sehnt sich Berlioz ins 18. Jahrhundert zurück und verfasst eine Oper in der Art Glucks: Viel orchestral begleitetes Rezitativ, die Arien oft mit variiertem Da-capo-Teil, im Oktett des Ersten Akts ist Mozarts „Idomeneo“-Quartett greifbar nah.

Der Klang ist streicherbasiert; zuweilen kopiert Berlioz Figurationen direkt aus der Klassik. Es gibt zugleich enorme Farben dort, wo sie auch die alte Oper kannte, in den Geistererscheinungen der „Ombra-Szenen“: Hektors Schatten erscheint mit gestopften Hörnern und später im Wechsel eines tiefen Bläsertons mit einem pfeifenden Flageolett-Akkord der Solo-Geigen. Im Nocturne des Vierten Akts suggerieren, unter einem durchgehaltenen hohen Flötenton, tiefe Akkorde harmonisch und klanglich changierend das nächtliche Meeresrauschen.

In dieser eigenartigen Melange aus bald 100 Jahre verspäteter Reformoper und avantgardistischem Klangempfinden wirkt das Werk fast postmodern. Statt wie Wagner im alten Mythos psychoanalytische Strukturen zu ahnen, präsentiert Berlioz als sein eigener Librettist das Werk in klassizistischer Klarheit und wählt dazu die passende Tonsprache – der einst radikale Avantgardist der „Symphonie fantastique“ wird Klassizist.

Die Aufführung durch das Orchestre Révolutioaire et Romantique und den Monteverdi Choir war auch ohne dessen Gründer und Dirigent John Eliot Gardiner ein Höhepunkt des Musikfests. Gardiners Assistent Dinis Sousa hat die Tournee übernommen; Orchester und Chor klangen weitgehend so knackig und spielten so dringlich nach vorwärts, wie man es von Gardiner kennt. Drastisch sind die stilistischen Brüche herausgearbeitet und setzen das Stück unter Spannung.

Barocker Traditionsstrang

Alice Coote als Cassandre wirft vom ersten Ton an einen düsteren Schatten über den Leichtsinn der Trojaner. Paula Murrihy beginnt als sehr lyrische Didon, der man die späteren suizidalen Ausbrüche kaum zutraut, die sie aber dennoch berührend gestaltet. Michael Spyres gibt dem etwas blassen Ennée stimmlich empfindsames Profil, und überhaupt zeichnen sich die Männer durch Empfindsamkeit aus – hervorgehoben sei der junge Laurence Kilsby als Iopas und Hylas, der mit seinem zarten und dennoch tragenden Tenor begeistert.

Auch solche Empfindsamkeit ist ein älterer Traditionsstrang, er geht bis in den Barock zurück, während die romantische Oper robustere Kerle bevorzugte. Als Kontrast ist die gurrende Frivolität von Beth Taylors sattem Alt zu rühmen, die als Anna ihre Schwester Didon ermuntert, zu Enée intimen Kontakt aufzunehmen – mit den bekannten fatalen Folgen.



Musikfest Berlin, bis 18. September im Haus der Berliner Festspiele. Programm und Informationen unter: www.berlinerfestspiele.de