Berlin - Berlin-Mitte, Gendarmenmarkt. In der fünften Etage des Quartier 205 hat die Bertelsmann Music Group ihren Sitz. BMG ist das nach Universal, Sony und Warner viertgrößte Musikunternehmen der Welt. Eigenen Angaben zufolge hat man die Hälfte der 30 global erfolgreichsten Musiker und Bands unter Vertrag. Hartwig Masuch, einst selbst Bandmitglied, Plattenproduzent und Manager, ist seit 2008 der Chef von BMG. Zum Interview kommt der 67-Jährige in Jeans und schwarzem T-Shirt. Rock’n’Roll will never die.

Herr Masuch, BMG hat erst kürzlich die Rechte am musikalischen Lebenswerk von Tina Turner erworben. Wie viel haben sie bezahlt?

Das müssen Sie Tina Turner fragen.

Es heißt, es seien unter anderem für Soundtracks und die Beteiligung an ein Dutzend Alben mehr als 50 Millionen Dollar geflossen.

Na ja. Man kann sich ja ausrechnen, dass man einen Katalog von dieser Relevanz nicht für 15.000 Euro bekommt. Und der genannte Betrag ist ja auch nicht mehr so ungewöhnlich. Transaktionen im Multimillionen-Bereich finden im Musikgeschäft inzwischen fast wöchentlich statt.

Weil Musik so wertvoll ist wie nie zuvor oder weil die Musikindustrie schon wieder berauscht ist von der Aussicht auf neue Umsatzrekorde, die ihnen die Streaming-Kanäle schon bald bescheren werden?

Musik hat erstmals den Wert, den sie verdient, weil es endlich einen funktionierenden Markt gibt. Der Musikindustrie ist das allerdings nicht zu verdanken.

Einen funktionierenden Markt gab es im Musikgeschäft bislang nicht?

Nein. Denn als Käufer:innen von Musikrechten kamen bisher nur die traditionellen Musikkonzerne infrage, die sowieso schon einen Hebel auf die Rechte hatten. Musiker:innen hatten die aufgerufenen Preise mehr oder weniger zu akzeptieren.

Das klingt so unbeteiligt. BMG ist auch Teil dieser Musikindustrie.

Sicher. Bestimmend waren bislang aber stets die drei Major-Label, die sich mehr als zwei Drittel des globalen Marktes teilten. Seit im Musikgeschäft milliardenschwere Finanzinvestoren unterwegs sind, die die Musik als Wertanlage entdeckt haben, bekommt die Industrie es nun erstmals mit ebenbürtigen Marktteilnehmern zu tun, und der Markt beginnt zu funktionieren.

Während die Preise in die Höhe schnellen.

Klar, aber die Preise sind fair, und der Markt ist extrem transparent. Wenn heute ein Deal abgeschlossen wird, kann man sicher sein, dass jede Seite zufrieden ist.

Merck Mercuriadis, Chef des 2018 gegründeten Hipgnosis Songs Funds, der unter anderem die Musikrechte von Blondie, Neil Young oder Shakira besitzt und für weitere Akquisitionen gerade erst von der US-Investmentgesellschaft Blackstone mit einer Milliarde US-Dollar versorgt wurde, nennt Songs ein Investitionsgut wie Gold oder Öl. Ist das noch ihre Welt?

Ich war zwar mal in einer Band und habe Platten produziert, ich habe aber auch mit großer Begeisterung Finanzwirtschaft studiert. Daher kommt mir diese Entwicklung entgegen. Doch das ist nebensächlich. Entscheidend ist, dass sich das Musikgeschäft nun von den großen Plattenfirmen abgekoppelt hat. Während man schon lange beispielsweise in Öl investieren kann, ohne eine Raffinerie kaufen zu müssen, kann man nun auch abseits der Label in Musik investieren. Dadurch wird Musik tatsächlich so wertvoll wie nie zuvor. Ich schätze mal, dass in diesem Geschäft in den nächsten zehn Jahren etwa 300 Milliarden Euro bewegt werden.

Um da mithalten zu können, hat sich BMG mit der US-Fondsgesellschaft KKR zusammengetan. Gibt es eine Beteiligung?

Nein. Wir beobachten den Markt gemeinsam und machen ein Angebot, wenn uns etwas interessant erscheint.

Es heißt, es seien Transaktionen aller Größenordnungen möglich.

Das ist so. Ich würde mal sagen, dass es für uns relativ wenig gibt, was nicht in Reichweite wäre.

Was hat das Musikgeschäft für die Finanzwirtschaft eigentlich so interessant gemacht? Ist es nur die Tatsache, dass die Investoren wegen niedriger Zinsen nicht wissen, wohin mit ihrem Kapital?

Zur Person Der Chef und die Firma Hartwig Masuch, Jahrgang 1954, ist gebürtiger Hagener. Nach einem Wirtschaftsstudium gründete er mit Mitte 20 einen eigenen Musikverlag. Nena war seinerzeit die erste Künstlerin, die er unter Vertrag nahm. 1985 wechselte er zu Warner Music, sechs Jahre später zu Bertelsmann. Seit 2008 ist er Chef von BMG.



BMG ist ein Musikverlag und Plattenlabel mit Hauptsitz am Berliner Gendarmenmarkt. Das Tochterunternehmen des Bertelsmann-Konzerns vertritt die Rechte von Künstlern und Bands wie Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, Kylie Minogue, Roger Waters, Kurt Cobain, Blondie, David Bowie, Roger Waters, Iggy Pop, Cat Stevens, Johnny Cash oder Robbie Williams. Insgesamt sind es über drei Millionen Titel und Aufnahmen. BMG beschäftigt 1000 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 602 Millionen Euro.

Es ist vor allem die Digitalisierung. Bevor es die Streaming-Dienste gab, basierten 90 Prozent der Umsätze darauf, dass es weltweit eine komplizierte Logistik gab, um CDs und LPs von A nach B zu schieben. Heute werden 80 Prozent des Geschäfts mit digitalen Playern gemacht. Das Geschäft ist also deutlich einfacher geworden.

Und ebenso transparent wie nie zuvor. Denn dank Digitalisierung weiß man heute genauestens, was gehört wird und was nicht. Welche Entwicklung gibt es da?

Die Nutzer:innen von Streaming-Diensten sind älter geworden. Bestimmten vor wenigen Jahren noch die 15-Jährigen das Geschäft, so sind es heute die über 25-Jährigen, die Musik viel bewusster auswählen. Und deren Anteil nimmt dramatisch zu.

Das heißt?

Der Musikmarkt verschiebt sich gerade brachial. Während neue Musik eine deutlich geringere Rolle hat, wächst die Nachfrage nach Musik, die zehn Jahre und älter ist, derzeit dreimal so schnell wie der Gesamtmarkt.

Pink Floyd und Depeche Mode werden jetzt per Stream gehört?

Genau. Bislang wurde die Musik aus dem Plattenschrank genommen. Jetzt bewegt die älter gewordene Streaming-Kundschaft mit jedem Stream neues Geld. Das macht das Geschäft so interessant und die Rechte so wertvoll. In der Folge erlangen Kataloge von vielen Künstlern eine völlig neue Wertperspektive.

Warum sollte ein Musiker die Vermarktung seiner Musik ausgerechnet an BMG anvertrauen?

Weil wir die attraktivste Plattform für Musiker:innen sind, die ihre Rechte äußerst effizient und fair auf dem weltweiten Musikmarkt gesichert haben wollen. Die Rolling Stones haben schon zweimal bei uns verlängert. Bei uns können sich die Künstler:innen darauf verlassen, dass sie bekommen, was ihnen zusteht und gehört.

Das sollte ein allgemeingültiger Geschäftsgrundsatz sein.

Ist es aber nicht. Die traditionelle Musikindustrie ist dafür bekannt, dass sie freiwillig nicht unbedingt das gibt, wozu sie vertraglich verpflichtet ist. Dort hat sich über 50 Jahre ein Geschäftsprinzip etabliert, das auf möglichst komplizierten Verträgen basiert und berechtigte Ansprüche von Künstler:innen grundsätzlich erst einmal bewiesen werden müssen. Die Musikindustrie hat ihre Macht fragwürdig ausgenutzt, um Künstler:innen zu benachteiligen.

Es ist ein Märchen, dass neue Bands von den großen Musikkonzernen erfunden wurden.

Wird es Universal, Sony und Warner in zehn Jahren noch geben?

Sicher, aber es wird eher fünf, sechs große Player statt drei geben.

Während neue Musik auf der Strecke zu bleiben scheint. Denn angesichts eines sicheren Katalog-Geschäfts dürfte das überaus teure und risikoreiche Geschäftsmodell der Talent-Entdeckung weiter erodieren. Gibt es dann keine neue Musik mehr?

Die wird es immer geben. Es ist doch ein Märchen, dass neue Bands von den großen Musikkonzernen erfunden wurden. Kreativität fand noch nie in den Büros von Plattenfirmen statt, sondern irgendwo da draußen. Viele Künstler:innen, die heute Stadien füllen, kommen von Independent-Labels, beispielsweise U2, Metallica, Depeche Mode, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer, Genesis, Adele, Taylor Swift, usw.

Um den Nachwuchs machen Sie sich keine Sorgen?

Nein, im Gegenteil. Der Musikmarkt wird so sogar noch kreativer werden. Denn wenn neue Musik so angelegt wird, dass sie im Radio und bei MTV gut ankommt, dann bewegt man sich natürlich immer in einem sehr begrenzten musikalischen Spektrum. Wenn Neues immer so klingen muss wie der Erfolg zuvor, ist das Ergebnis zwangsläufig Retro.

Im Streaming-Geschäft muss ein Titel in den ersten 30 Sekunden gefallen, weil erst ab Sekunde 31 gezahlt wird. Das fördert die Kreativität auch nicht gerade.

Das stimmt, verliert aber an Bedeutung, weil die neue Streaming-Kundschaft auch nicht mehr so eindimensional hört.

Die Künstler haben davon aber offenbar wenig. Bei Spotify etwa sind 1000 Streams nötig, um auf vier Euro zu kommen. Etliche Musiker nennen das Ausbeutung.

Das sehe ich etwas differenzierter. Denn Fakt ist, dass vor Erfindung der Streaming-Dienste auch nicht jede:r einen Plattenvertrag mit 100.000 Euro Vorschuss bekommen hat. Die Streaming-Dienste haben einen Vertriebsweg geschaffen, der extrem einfach ist und mehr Umsatz ermöglicht als je zuvor.

Von der eine Milliarde Euro, die etwa Spotify aus seinen Einnahmen zu verteilen hat, kommt jedoch kaum etwas bei den Musikern an – oder nur bei sehr wenigen.

Das liegt aber nicht an den Streaming-Diensten, sondern an den Verträgen mit der Musikindustrie. Wenn vor Jahren jemand einen Vertrag unterschrieben hat, der ihm oder ihr fünf Prozent vom Verkaufspreis einer Schallplatte zusicherte, dann war das okay. Denn der größte Teil des Umsatzes ging nur dafür drauf, Platten zu pressen und in die Läden zu bringen. Es gab auch fette pauschale Abzüge für Retouren, kaputte Platten und Verpackungen, sogar eine Technologie-Abgabe für die CD. Diese Kosten gibt es im Streaming-Geschäft aber nicht mehr. Also sind fünf Prozent nicht mehr okay.

Hat BMG Verträge nachgebessert?

Wir haben die unsinnigsten Klauseln abgeschafft und entwickeln unsere Verträge ständig weiter, während andere Marktteilnehmer so tun, als würden sie immer noch im analogen Geschäft agieren.

Wie viel sollte ein Künstler aus Ihrer Sicht bekommen?

Die Musikindustrie muss dazu übergehen, dass alle neuen Verträge den Künstler:innen mindestens 50 Prozent der Einnahmen bieten. Ich glaube, das wäre fair.

Zugleich steht aber das Ausschüttungssystem in der Kritik. Derzeit werden die Gelder nach Klickzahlen verteilt. Die Hörgewohnheiten der Nutzer spielen dabei keine Rolle. Immer lauter wird daher die Forderung, dass die Beiträge der Nutzer künftig an die von ihm angehörten Musiker gehen sollten. Wie sehen Sie das?

Ganz genauso. Denn die jetzige Praxis ist wirklich eine absolute Ungerechtigkeit und zudem äußerst anfällig für Missbrauch, da Klicks künstlich erzeugt werden können, was erwiesenermaßen geschieht. Es besteht dringend Handlungsbedarf, weil es viele Künstler:innen wirklich schädigt. Ich finde sogar, dass das zur Not wie in Großbritannien die Politik klären muss, wenn sich nichts bewegt.

Wer blockiert das?

Wir jedenfalls nicht. Wir sind eindeutig dafür, dass die Abrechnung nach den individuellen Hörgewohnheiten der Nutzer erfolgen sollte.

BMG wurde 2008 in Berlin neu gegründet und ist bis heute das einzige internationale Musikunternehmen, das seinen Hauptsitz in Europa hat, während sich die Zentralen von Sony, Universal und Warner in den USA befinden. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, auch in die USA zu gehen.

Berlin hat das Potenzial, die attraktivste Stadt im weltweiten Musikgeschäft außerhalb der USA zu werden.

Nein. Das war nie ein Thema. Wir haben uns ja bewusst für Berlin entschieden, weil wir einen neuen Ansatz für das Geschäft wollten. Damals war Spotify gerade erst gegründet worden, und wir waren der Überzeugung, dass sich die Musikindustrie radikal verändern und künftig nach ganz anderen Kriterien funktionieren wird. Daher sind wir mit einem anderen Wertesystem angetreten. Es sollte nicht mehr darum gehen, permanent neue Künstler:innen zu finden. Wichtig war und ist, wie dich ein:e Künstler:in nach zehn Jahren Zusammenarbeit beurteilt.

Das ging nur in Berlin?

In Berlin hat man die Freiheit, anders zu sein. Berlin ist Kulturstadt und symbolhaft für Bewegung. Hier haben wir die jungen Leute gefunden, die in einem Musikunternehmen arbeiten wollten, das die Zeichen der Zeit erkannt hat. Zudem ist Berlin das Technologie-Epizentrum. Google, Apple, Spotify, Netflix sitzen alle schon hier und werden für das Musikgeschäft noch interessanter werden, weil sich Schnittmengen zwischen Musik- und IT-Branche weiter vergrößern werden. Ich halte Berlin tatsächlich für den idealen Standort einer globalen Musikfirma.

Könnte Berlin 30 Jahre nach Techno auch wieder zu einer der Musikstädte in der Welt werden?

Absolut. Berlin hat das Potenzial, die attraktivste Stadt im weltweiten Musikgeschäft außerhalb der USA zu werden. Universal und Sony haben ihre Europa-Zentralen schon hier. Es gibt Studios, etliche Indie-Label, die Gema. Berlin könnte sich mit Messen und Kongressen zur Schnittstelle zwischen Technologie, Medien und Musik in Europa entwickeln. Es gibt auf dem Kontinent keine andere Stadt, die diese Möglichkeiten hat. Die Chance ist da. Man muss es nur wollen.