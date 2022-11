Die Nächte und die Einsamkeit: „Die stillen Trabanten“ Clemens Meyer und Thomas Stuber haben schon im Film „In den Gängen“ gezeigt, wie fruchtbar ihre Zusammenarbeit ist. Nun haben sie Erzählungen Meyers verfilmt... Lisa Forster , dpa

HANDOUT - Charly Hübner als Erik und Irina Starshenbaum als Marika in einer Szene des Films «Die stillen Trabanten». -/Warner Bros./dpa

Leipzig -Hauptbahnhöfe, Imbissbuden, Plattenbauten. Für die meisten Menschen sind das Orte, die sie eher schnell wieder verlassen wollen. Nicht so für Clemens Meyer. In seinen Geschichten verharrt der Leipziger Schriftsteller an solchen Schauplätzen und folgt den Menschen, die sie bevölkern - Außenseitern am Rande der Gesellschaft. So auch in seinem Erzählband „Die stillen Trabanten“, der am 1. Dezember als Verfilmung in die Kinos kommt.