Es ist nicht alles schlecht: Die Neuwahl und andere schöne kleine Dinge

Die hämischen Kommentare von auswärts darüber, dass wir noch einmal zur Wahl des Abgeordnetenhauses gebeten werden, will ich nicht mehr hören. Wir Berliner können sowieso selber am besten meckern. Origineller wäre, etwas Positives dazu zu sagen.

Wie wäre es zum Beispiel, allen Teilnehmern des Berlin-Marathons von 2021 zu erlauben, kostenlos im September 2023 noch einmal zu starten? Der Lauf fand am selben Tag statt wie die Wahl. Zu Ehren von deren Wiederholung könnten auch die Läuferinnen und Läufer ihr Ergebnis verbessern.

Außerdem steckt im zweiten Wahlgang eine Chance, die den anderen Bewohnern der Bundesrepublik verwehrt bleibt. Wir können neu nachdenken. Wir sind in der Lage, die am 26. September 2021 gewählten Parteienvertreter nach ihren Taten zu beurteilen. Die Älteren von uns erinnern sich noch an den legendären Satz des SPD-Politikers Franz Müntefering: „Es ist unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen.“ Ich find’s prima so.

Pampigkeit ist oft nicht witzig

Meistens sind es eher die kleinen Dinge, die einem das Leben besser machen. So lindert eine seit drei Monaten andauernde Baustelle in der Mitte meiner Straße einiges in den Vorjahren ertragenes Leid. Der Verweis auf die Unmöglichkeit der Durchfahrt am freien Eingang hält zwar viele Autofahrerinnen und sehr viele Autofahrer nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. Die meisten kehren verärgert um, aber dann oft unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde. Das schafften bei offener Straße nur die wenigsten. An der Absperrung bleiben meine Hündin Lotta und ich manchmal stehen und beobachten fasziniert, wie Fahrer ihre Pkw verlassen und die weiß-roten Plastegitter verschieben, um sich einen Weg über die Fußgängerfurt zu erkämpfen. Die Berliner sind eben erfinderisch.

Klar, man kann ihnen auch einen Hinweis darauf geben, dass nicht jedermann befugt sei, die Absperrungen wegzuräumen. In Berlin erteilt man solche frechen Ratschläge nur, wenn man herausfinden will, ob dem Kritisierten eine witzige Antwort einfällt. Und Pampigkeit ist oft nicht lustig.

In genau dieser Straße arbeiten derzeit mit kalten Fingern und eisigem Atem mehrere Männer daran, den Bäumen etwas mehr Platz zum Wurzeln und dem Regen künftig mehr Raum zum Versickern zu geben. Pflaster und Platten werden ausgebuddelt, Muttererde aufgeschüttet, der Bereich um jeden einzelnen Straßenbaum erweitert. Das ist praktische Klimapolitik. Die Hunde der Gegend freut’s jetzt, denn da sind lauter neue Gerüche und viel Platz zum Scharren. Lotta weiß inzwischen, dass sie dort nichts hinterlassen soll.

Eine ausgesprochen hundefreundliche Neuerung dagegen betreten wir nicht so gern, aus Pietätsgründen. Am Landwehrkanal gibt es einen neuen eingezäunten Hundeauslaufplatz. Dort stand einst das Lokal Brachvogel, ein Restaurant mit großem Biergarten und Minigolfplatz. Ein Feuer zerstörte das Gebäude, ein Jahr lang war das Gelände als Gefahrenstelle gesperrt. Spaziergänger blieben davor stehen und betrachteten die verkohlten Balken und schiefen Metallteile wie ein Denkmal. Nun scheint alles sicher zu sein, Trümmer und Spielanlage sind fort. Und gerade in diesen Tagen denke ich daran, wie schön es war, im Brachvogel-Garten zu sitzen, sommerliche Salate zu essen, Getränke zu schlürfen und dabei die Spiele von Fußballweltmeisterschaften zu gucken.