Die Schwierigkeit der Avantgarde: Doku über Can-Gründer Der Film „Can and Me“ wirft einen poetischen Blick auf Leben und Werk des Virtuosen Irmin Schmidt, der mit Can eine der einflussreichsten Bands der Musikhist... dpa

Berlin -Avantgarde hatte es in Deutschland niemals leicht – die deutsche Band Can ist ein Beispiel dafür. Sie revolutionierte die Rockmusik, was im eigenen Land lange unterschätzt wurde. „Es hat bei Can gedauert“, sagt Bandgründer Irmin Schmidt (85) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In dem 85-minütigen Dokumentarfilm „Can and Me“, der das einzige noch lebende Kernmitglied der Krautrock-Band porträtiert, erfährt man, dass es fünf Jahre brauchte, bis sich für die Musiker mit ihrer Mischung aus Klassik, Rock und Free Jazz, elektronischen Experimenten und unerhörten Klängen und Rhythmen erste Erfolge einstellten. „Es ist seltsam. Ich bin ja viel in Frankreich, habe mit Can einen Großteil meiner Zeit mit Konzerten in England verbracht und es fällt in beiden Ländern auf, wie sehr die Menschen dort ihre Künstler lieben und verehren.“