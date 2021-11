Berlin - Die von Bundesregierung und Senat berufene Kommission, die von 2000 bis 2002 tagte, um Vorschläge für die Bebauung der historischen Mitte Berlins zu erarbeiten, votierte am Ende für ein Gebäude in den Maßen des alten Schlosses innerhalb von dessen barocken Fassaden; die um 1850 nach Entwürfen von Friedrich August Stüler errichtete Kuppel über dem Westportal war in ihre Empfehlungen nicht einbezogen. Auch die Barockbaumeister hatten hier eine Kuppel vorgesehen, aber der Bau war eine spätere Zutat; erst 2007 befand der Deutsche Bundestag über die Errichtung einer Kuppel über dem künftigen Humboldt-Forum.