Die Welt ist eine andere, aber die Probleme sind geblieben

Wenn man mich vor 20 Jahren fragte, was ich später im Leben mal machen möchte, antwortete ich: „Irgendwas mit Medien“. Das hat geklappt, irgendwie. Heute bin ich Medienforscherin und arbeite mit Gleichgesinnten, die auch irgendwas mit Medien machen. Das klingt wie die Streberversion eines Kindheitstraums – weniger Hipster als die Gründung eines Start-ups und weniger cool als das Betreiben eines Investigativ-Blogs, aber trotzdem spannend und relevant.

Denn was ist wichtiger in unserer Gesellschaft als Medien und Kommunikation? Ob in der Wirtschaft oder Politik, ob online oder offline. Alles, was wir tun, wie wir über die Welt denken und in ihr kommunizieren, hat mit Medien zu tun – von den Nachrichten in der „Tagesschau“ über die Algorithmen von WhatsApp-Kitagruppen zur Gewalt in Videospielen. Für Wissenschaftsnerds wie mich sind das Forschungsprojekte, die einen nachts nicht schlafen lassen.

Aktuell bin ich auf einer Konferenz in Philadelphia, an der Ostküste der USA. Dort treffe ich mich mit rund 150 anderen Wissenschaftsnerds auf der Tagung der Union for Democratic Communication (UDC). Wir diskutieren die neuesten Trends und Tücken der Medienwelt. Ganz vorn dabei: die Macht globaler Digitalkonzerne, die Medienkonzentration in Europa und das Mediensterben in den USA. Über allem schweben die aktuellen Ereignisse in Israel und Palästina, deren einseitige Berichterstattung in den USA und Europa und die Schwierigkeit, sie öffentlich zu diskutieren und zu kritisieren.

Ich stelle auf der UDC meine Forschung zur Marktexpansion westdeutscher Großverlage in Osteuropa in den 1990ern vor. Wie und warum wurden Verlage wie Axel Springer, Gruner & Jahr und die WAZ-Gruppe Quasimonopole in Ungarn, Polen oder Bulgarien? Welche Auswirkungen hatte das auf die dortige Entwicklung der Medien und Demokratie? Das sind wichtige Fragen. Sieht man den aktuellen Rechtsruck in Ungarn und Polen, hätte man diese Fragen auch früher stellen können. Vielleicht ist das ein Grund, warum das Thema auf großes Interesse stößt, auch in den USA. Denn niemand kann so tun, als ginge einen Extremismus, Populismus und Unterdrückung in anderen Ländern nichts an.

Am Ende sind die Aktivist:innen die Bösen – damals wie heute

Die Wissenschaftler:innen, die vor 40 Jahren die UDC gründeten, wussten das. Sie hatten genug von Elfenbeintürmen und Informationsblasen. Sie wollten Dinge bewegen, mit Aktivist:innen arbeiten und Politik verändern. Das waren gute Ziele. Heute sehen sie zurück. Die Welt ist eine andere, aber die Probleme sind geblieben: Damals waren die Nachrichten gespickt vom Kalten Krieg, heute sind es China, Russland und die Ukraine. Damals kämpfte Greenpeace mit Schlauchbooten gegen den Walfang, heute klebt sich die Letzte Generation auf Berlins Straßen fest. Am Ende sind die Aktivist:innen die Bösen – damals wie heute. Und in Israel und Palästina sterben weiter Tausende Menschen. Die Nachrichten über die Gräueltaten folgen der offiziellen Politik und bleiben zu oft zu einseitig in Angst vor Repressionen.

Aber was kann man sagen, wenn schon alles gesagt ist und das Töten trotzdem weitergeht? Scheinbar wenig bis nichts. Trotzdem zeigt doch die Geschichte, dass Angst nicht tiefer sitzen darf als die Empörung über menschliches Leid – egal wessen Leid in welchem Land. Und niemand kann so tun, als ginge einen das nichts an – damals wie heute.