„Die Zeit des Imperialismus ist vorbei“ – Richard Overy und Sönke Neitzel im Gespräch

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, lautet die These des britischen Historikers Richard Overy, beginnt lange vor 1939. In beeindruckender Materialfülle lenkt er den Blick auf den globalen Krieg, der nicht zuletzt eine 500 Jahre andauernde Phase des Kolonialismus beendet. In der Bar eines Berliner Hotels sprechen wir mit ihm und seinem deutschen Kollegen Sönke Neitzel über eine notwendige Erweiterung der historischen Perspektive, deutsche Nabelschau und die Vernachlässigung einer Geschichte des Krieges.