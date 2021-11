Es ist auch ein Buch über Märchen. Damit sind wir im Außen. Vielleicht beginne ich im Außen, weil mir das Außen nicht so fremd ist wie das Innen. Außen gibt es 52 Fußnoten. Die meisten von ihnen verweisen auf den Motif-Index of Folk-Literature, einen Katalog literarischer Motive und Figuren, den der amerikanische Volkskundler Stith Thompson in den 30er-Jahren zusammengestellt hat.