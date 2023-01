Dieter Hallervorden: „Untätigkeit macht alt“ Im September ist er 87 Jahre alt geworden - und gerade erst hat sich Dieter Hallervorden wieder in ein neues Abenteuer gestürzt. Ein paar besondere Tipps hat... dpa

Dessau-Roßlau -Der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden (87) ist zufrieden mit der ersten Spielzeit in seinem Theater in Dessau in Sachsen-Anhalt. Rund 16.250 Menschen haben den Angaben zufolge das „Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche“ von September bis Ende Dezember 2022 besucht. Das Theater sei gerade mal vier Monate alt.