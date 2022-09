Dietmar liebt Luzi: Trashfilm „Die Bettwurst“ als Musical Rosa von Praunheims absurder Film „Die Bettwurst“ von 1971 ist jetzt im Jahr 2022 auf einer Berliner Bühne ein Anarcho-Musical. Die Hauptdarsteller Anna Mate... dpa

Rosa von Praunheim, Regisseur und LGBTQ-Aktivist, sitzt auf der Bühne. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Berlin -Als Hommage an seinen vor 52 Jahren mit der eigenen Tante in Kiel gedrehten Film hat Rosa von Praunheim (79) in Berlin das Stück „Die Bettwurst - das Musical!“ auf die Bühne gebracht. Premiere des absurden Singspiels mit Anna Mateur als Luzi und Heiner Bomhard als Dietmar war am Donnerstagabend in der „Bar jeder Vernunft“, einem Spiegelzelttheater im Stadtteil Wilmersdorf. Das textlich freizügige Musical spießt spaßig in zweimal etwa 40 Minuten nebenbei auch die einst spießige Kritik an dem Trashfilm auf, der angeblich den guten Geschmack verletze und unbedarfte Leute vorführe.