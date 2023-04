Digitales Opernglas - AR-Brillen für Opernfans in Düsseldorf Oper trifft High-Tech: Die Düsseldorfer Rheinoper experimentiert jetzt mit AR-Brillen, die das klassische Musikerlebnis in eine erweiterte Realität befördern... dpa

HANDOUT - Zuschauer und Zuschauerinnen tragen in der Oper am Rhein in Düsseldorf sogenannte Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen). n/dpa Lukas Loss/Deutsche Oper am Rhei

Düsseldorf -Das Opernglas wird digital: Erstmals können Klassik-Fans in der Düsseldorfer Oper am Rhein bei einer Aufführung mit Augmented-Reality-Brillen in eine digitale Welt eintauchen. Die Zuschauer können sich Informationen über Stück, Musik und Solisten digital zuspielen lassen oder auch einen Blick in den Orchestergraben werfen. Die Premiere des Pilotprojekts ist am Sonntag (16. April) bei der Premiere der Oper „Die tote Stadt“ von Erich Wolfgang Korngold. Je 30 Zuschauer und Zuschauerinnen können bei den kommenden sechs Vorstellungen nach Angaben der Rheinoper die AR-Brillen ohne Kostenaufschlag mieten.