Es ist lange her, aus und vorbei. Aber das stimmt nicht. Da lebt immer noch was von früher in mir, vielleicht eine Identität, eine Sensibilität. Es ist jedenfalls eine Eigenschaft, die mit meiner ostdeutschen Herkunft zu tun hat – und die mich bei Kränkungen, die nur auf diese Herkunft zielen, hilflos macht.



Wie soll ich mich verteidigen vor Leuten, die mich in Ostzeiten nicht kannten, aber mir eine quasi angeborene Schwäche unterstellen?

1990 habe ich für die Frauenredaktion des SFB einen Film gedreht, „Fiftyfifty. Ostberliner Frauen ein Jahr nach der Wende“, mit Jutta Wachowiak, Jutta Voigt, Daniela Dahn, Sibylle Bergemann. Redakteurinnen begleiteten die Arbeit, die Abnahme des Films war dann Sache eines Mannes.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Falsche Klischees über den Osten

„Öi öi, öi, ist das sentimental!“ So fing er an. „Im Westen kommt man eher auf den Punkt. Das werden Sie noch lernen müssen. Man weiß eben, was man will.“ So ging es weiter: „Sie verdrängen ja alles. Ich versteh das, das war bei uns 45 nicht viel anders.“ Und es endete so: „Vor allem müssen Sie Effizienz lernen! Man muss nur mal vormittags über den Alex laufen. Da weiß man schon alles! Also so, wie die Leute laufen, so arbeiten sie auch. Wirklich, die laufen anders. Eine Gemächlichkeit! Vormittags! Das überträgt sich, sogar auf mich! Ich hatte eine Pause vor einer Besprechung, bin langsam spaziert, und plötzlich, ho ho, hatte ich ganz vergessen, dass Arbeitszeit ist. Ha ha, passiert mir nur im Osten sowas.“ Dann stand er auf, sagte, der Film sei abgenommen und ging, ohne sich zu verabschieden.



Auf dem Rückweg habe ich in der U-Bahn aus der Erinnerung den Wortlaut in ein Notizheft geschrieben. Wenigstens das. Ich will das nicht vergessen: So fing es bei mir an mit dem Westen und den Kränkungen.

Ein Ehepaar aus Bayern erzählt meiner Schwester und mir etwas über den Fernsehturm: Besucher aus dem Osten hätten das sich drehende Café ab dem Zeitpunkt verlassen müssen, wenn der Blick von oben den Westen hinter der Mauer erreichte. „Nein, stimmt nicht!“, riefen wir. Wir waren ja oft in dem Café gewesen. „Das haben wir aber so gehört“, sagte das Ehepaar bestimmt. Es glaubte uns, den tatsächlichen Zeugen, nicht. Es hatte etwas gehört.

Meine Zeit beim „Stern“-Büro in Berlin

Mein erster Abend im Robinsonclub Nobilis in der Türkei: Man sitzt da an Achtertischen, nennt sich beim Vornamen und lernt sich schnell kennen. „Du bist aus Berlin, Regine?“, fragt ein Mann. Ich nicke. „Und aus welchem Bezirk?“ „Aus Mitte“, sage ich. „Mitte?“, wiederholt der Mann, „aber das ist der Osten!“ „Ja“, sage ich, „ich komme aus dem Osten.“ Seine Frau ruft, alle am Tisch und an den Tischen daneben, hören es: „Osten? Aber da waren doch alle bei der Stasi!“ Und was mache ich? Ich verlasse den Tisch, weil mir die Tränen kommen. Ich kann doch diesen fremden Leuten nicht mein eigenes Leben erzählen, das in der DDR so ganz anders war, als es diese Gäste behaupten.

1994 leitete ich für kurze Zeit das „Stern“-Büro in Berlin. Bei Freunden lerne ich die Primaballerina Maja Plissetzkaja kennen, Stern des Bolschoi-Theaters in Moskau. Ich rufe die Redaktion in Hamburg an und mache der zuständigen Ressortleiterin ein Interviewangebot. Nach ein paar Minuten ruft sie zurück und sagt wörtlich: „Deine komische Tänzerin kennt hier kein Schwein!“

Das falsche Bild des Jammerossis

Seit dem Mauerfall hatte ich mehrere Arbeitsstellen und nie einen Chef oder eine Chefin aus dem Osten. Einer aus dem Westen war Mathias Döpfner. 1994 schickte ihn Springer in die „Wochenpost“, ich wurde seine Stellvertreterin – nicht lange, wir passten nicht gut zusammen. Aber was mich fassungslos machte, war sein 2023 bekanntgewordener privater Mailverkehr mit einem ehemaligen Mitarbeiter: So etwas: „Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.“ Ja, das ist albern von mir, aber das nehme ich persönlich: Der kannte mich, der ließ sich doch von mir redigieren. Wie konnte er so generell über Ostdeutsche sprechen?

Ein wirklich guter Freund und ehemaliger Kollege sagte vor kurzer Zeit, das mit den Jammerossis ginge nun schon über 30 Jahre, er könne es nicht mehr hören. Niemals vorher hatte er so eine Meinung durchblicken lassen. Da habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, dass es zwischen Ost und West bisher kaum Empathie gibt.



Aber ich möchte ihn als Freund nicht verlieren. Was nun?

Regine Sylvester, geboren und geblieben in Berlin-Mitte. Filmwissenschaftlerin. Drehbuchautorin, u. a. „Die Alleinseglerin“. Stellvertretende Chefredakteurin Wochenpost, Leiterin Berliner Stern-Büro, Leitende Redakteurin Berliner Zeitung. Kolumnistin Brigitte Woman. Bücher: „Vorgeschriebene Flughöhe“, „Soll man so leben?“, „Bis hierher. Und wie weiter?“ Autorin u.a. für Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Spiegel. Theodor-Wolff-Preisträgerin.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de