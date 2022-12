Disneys Film „Strange World“ trägt faschistische Züge

Der Film „Strange World“ will politisch korrekt sein. Doch wer genauer hinschaut, erkennt in der Botschaft des Animationsfilms einen totalitären Anspruch.

Der kürzlich erschienene computeranimierte Disney-Film „Strange World“ (Don Hall, 2022) schwelgt in politischer Korrektheit. Der Zuschauer lernt Ethan Clade (Jaboukie Young-White) kennen, den schwulen Teenager-Sohn des gemischtrassigen Paares Searcher Clade (Jake Gyllenhaal) und Meridian Clade (Gabrielle Union) – und sympathisiert mit ihm.

Außerdem hat die glückliche Familie einen Hund mit drei Pfoten, der anscheinend durch seine Behinderung nicht behindert wird. Doch hinter dieser von Toleranz durchtränkten Fassade verbirgt sich nichts weniger als Umweltfaschismus.

Faschismus ist natürlich ein Begriff, der notorisch schwer zu definieren ist. Sehr oft wird das Etikett als Vorwurf gegen verschiedene Strömungen autoritärer Politik oder gegen politische Gegner, ob von rechts oder links, die man zutiefst verabscheut, in Umlauf gebracht.

Aber im Grunde genommen postuliert der Faschismus (vor allem in seinen traditionellen Versionen, die genau ein Jahrhundert zurückreichen) die organismische Totalität des Staates oder der Nation, in der die einzelnen Mitglieder die Rolle von völlig abhängigen Zellen oder Organen übernehmen.

Das einheitliche Ganze ordnet sich seinen Teilen unter, ohne einen Rest zu hinterlassen. Seine organismische Totalität entspricht einem tierischen Organismus, der sich in dieser Hinsicht völlig von den Pflanzen unterscheidet, die sich in offenen und sich ständig selbst anordnenden Assemblagen vermehren. Mit Blick auf biologische Modelle für politische Arrangements könnte man sagen, dass die Animalität zur faschistischen Totalisierung neigt, während die Vegetalität in Richtung anarchistischer Multiplizitäten weist.

Michael Marder Zum Autor Michael Marder ist Ikerbasque-Forschungsprofessor im Fachbereich Philosophie an der Universität des Baskenlandes (UPV-EHU), Vitoria-Gasteiz, Spanien. Seine Schriften umfassen die Bereiche ökologische Theorie, Phänomenologie und politisches Denken. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Monografien, darunter „Plant-Thinking“ (2013); „Phenomena-Critique-Logos“ (2014); „The Philosopher’s Plant“ (2014); Dust (2016), „Energy Dreams“ (2017), „Heidegger“ (2018), „Political Categories“ (2019), „Pyropolitics“ (2015, 2020); „Dump Philosophy“ (2020); „Hegel’s Energy“ (2021); „Green Mass“ (2021) und „Philosophy for Passengers“ (2022). Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website: michaelmarder.org

Wunderpflanze zerstört insgeheim die gesamte bewohnbare Welt

Und hier fordert „Strange World“ den Zuschauer durch eine spektakuläre Umkehrung der pflanzenzentrierten Perspektive dazu auf, sich auf die Seite eines tierischen Organismus und seiner totalitären Struktur zu stellen. Alles beginnt mit einer wortwörtlichen Umarmung grüner Energie – den üppigen Früchten einer Pflanze namens Pando, die Searcher Clade auf einer der Expeditionen entdeckt hat, die er mit seinem Vater, dem legendären Forscher Jaeger Clade, unternimmt.

Searcher lässt sich nieder, um Pando-Pflanzen anzubauen und die gesamte Gemeinschaft von Avalonia mit Strom zu versorgen. Im Gegensatz zu zeitgenössischem Biodiesel oder pflanzlichem Ethanol müssen bei dieser Methode der Treibstoffbeschaffung nicht ganze pflanzliche Monokulturen verbrannt werden; die Ernte der Früchte zerstört Pando nicht. Doch es stellt sich heraus, dass die Wunderpflanze insgeheim die gesamte bewohnbare Welt zerstört.

(Vorsicht, Spoiler!)

Die erklärtermaßen grüne Ideologie, von der der erste Teil von „Strange World“ durchdrungen ist, gerät ins Wanken, als die Pando-Pflanzen Anzeichen einer sich scheinbar schnell ausbreitenden Krankheit zeigen. Ihre Früchte sprühen nicht mehr vor elektrischer Energie, sondern werden stumpf und trocken. Doch was sich als Problem für diese Wunderpflanzen darstellt, entpuppt sich als lästiges Problem im Diskurs um die pflanzliche Rettung der Menschheit und des Planeten.

Das pflanzliche Heilmittel für unser Energiedilemma verwandelt sich in ein Gift: Als die Helden des Films tiefer in die seltsame Welt eindringen, die von Pandos Wurzeln durchdrungen ist – auf der Suche nach dem kranken „Herz“ von Pando in einer seltsamen tierischen Transposition, die alles andere als zufällig ist –, erkennen sie, dass es der unterirdische Teil der Pflanze ist, der das Herz des Organismus erstickt, der der lebende Planet ist. Das pflanzliche Leben wird in das Licht eines Parasiten gestellt, der das Ganze ausweidet, das er parasitiert.

Die klonale Kolonie namens „Pando“

An dieser Stelle sind ein paar Worte zu „Pando“ angebracht. Dieser Name ist keine Erfindung von Disney, sondern bezeichnet die tatsächliche klonale Kolonie von Populus tremuloides, der Zitterpappel, die in Utah, USA, wächst. Diese Kolonie ist eines der ältesten und größten derzeit lebenden Gebilde auf der Erde und über 10.000 Jahre alt. Obwohl ihre oberirdisch wachsenden Mitglieder den Eindruck von Einzelbäumen erwecken, ist ihr unterirdisches Wurzelsystem verbunden.

Pando, vom lateinischen Wort für „Ich breitete mich aus“, nimmt über 43 Hektar Land ein. Es ist diese Ausbreitung, unkontrollierbar und ungehorsam gegenüber den Anforderungen einer organismischen Totalität, die all jenen entweder Angst oder Ehrfurcht einflößt, die an die beruhigend selbstbeschränkte tierische Organisation gewöhnt sind. Schließlich steht Pando (sowohl die in Utah wachsende Superkolonie als auch ihr filmisches Homonym) für alle Pflanzen, für ihre charakteristische Aktivität der Ausbreitung, sei es durch Wachstum und Vermehrung, durch Ausbreitung oder die Maximierung der pflanzlichen Oberflächen, die sich nach außen hin entfalten und öffnen.

Pflanzen sind in der Lage, aus ihren Organen Neues zu bilden

Im Gegensatz dazu ist das Team von „Strange World“ von der Innerlichkeit und Tiefe fasziniert, der Provinz der Tierphysiologie und -psychologie. In einer Bewegung, die an den Bergbau erinnert, taucht ihr Schiff unter die Berge hinab und erforscht die Eingeweide eines planetarischen Organismus, dessen jeder Teil lebendig ist – eine Anspielung auf Plotin, Leibniz und Spinoza – und den Bedürfnissen des Ganzen dient.

Auch der Zustand der Lebendigkeit wird in einzigartiger Weise mit dem Tierischen assoziiert; das pflanzliche Leben ist bestenfalls eine seltsame Vitalität, die dem Tier eher entgegenwirkt, als es zu unterstützen. Die Besessenheit des Films von der Tiefe deckt sich mit seiner Konzentration auf das Herz, ein Organ, ohne das der gesamte Organismus nicht funktionieren kann. Dasselbe kann man von den meisten Wurzeln nicht sagen, die in ihrer Ausbreitung, Verzweigung und Ausdehnung nicht auf einmal zerstört werden können. (Selbst wenn dies der Fall wäre, sind Pflanzen in der Lage, aus Stängeln, Blättern und praktisch jedem anderen ihrer Teile andere Arten von Organen, wie z. B. Wurzeln, zu bilden).

Die Orientierung an Pflanzen eine Modeerscheinung?

Die Welt, in der die Menschheit lebt, ist überwiegend pflanzlich; Landpflanzen machen 80 Prozent der gesamten Biomasse auf der Erde aus. „Strange World“ richtet sich nicht so sehr gegen die Pflanzen selbst, sondern gegen die Vegetalisierung unseres Verhältnisses zur Welt: unsere Praktiken der Energiebeschaffung, die Vorstellung von Möglichkeiten, sich untereinander und mit anderen als menschlichen Wesen zu versammeln, zu kommunizieren, die Vorstellung von möglichen Formen wirtschaftlicher, sozialer und politischer Organisation ohne die überragende tierische Figur des Leviathan oder des Behemoth, des Staates als große organismische Totalität.

Searcher, die mittlere Figur in den drei Generationen der Familie Clade, entscheidet sich für den Anbau von Pflanzen (zuerst Pando, dann Tomaten), aber er ist ein verschwindendes Bindeglied zwischen seinem Vater und seinem Sohn, die beide eifrige Entdecker sind und sich wie Tiere in der unvorstellbar großen Tierdarstellung der Umwelt bewegen.

Die zukunftsorientierte Projektion, die diese Generationenkette impliziert, ist glasklar: Die Orientierung an Pflanzen und umweltfreundlichen Praktiken oder Formen der symbiotischen Koexistenz ist eine Modeerscheinung, die bald wieder durch bewährte tierische Prototypen ersetzt wird. Dahinter steht die Hoffnung, dass die unkontrollierbare, überbordende, anarchische Vermehrung von Pflanzen unabhängig von der Gesamtheit auch nicht mehr als eine soziale und politische Blaupause ist. Diese Hoffnung ist durch und durch faschistisch.

Das Tierreich spiegelt die Ideale des Lebens

Die Veröffentlichung von „Strange World“ fiel mit dem hundertsten Jahrestag des Aufmarsches der faschistischen Schwarzhemden durch die Straßen Roms im Oktober 1922 zusammen, kurz nach der Machtübernahme durch Benito Mussolini. Angesichts der neuen Faschismen, die heute überall auf der Welt gedeihen, lässt der Film die totalitäre Logik wieder aufleben, die bis in die Biologie reicht – insbesondere in das Tierreich, das die Ideale des echten Lebens, der Macht, der Innerlichkeit und der totalen Organisation beherbergt, im Gegensatz zum Parasitentum, der Schwäche, der Äußerlichkeit und der Zerstreuung, die im Pflanzenreich vorherrschen.

In der Wiederholung einer alten mythologischen Ansicht zeigt die letzte Einstellung des Films, dass die Welt eine Schildkröte ist, die von einem grenzenlosen Ozean umgeben ist, und nicht ein Pando. Es ist ein filmisches Röntgenbild einer schlimmen politischen Fantasie.

