documenta: Freiheit der Künstlerischen Leitung erhalten Die documenta fifteen ist aus, die Debatten gehen weiter. Das documenta-Forum warnt nun vor Einschränkungen für die Künstlerische Leitung der Weltkunstschau. dpa

Kassel -Nach dem Ende der wegen Antisemitismus-Vorwürfen umstrittenen documenta fifteen in Kassel warnt das documenta-Forum davor, die Freiheit der Künstlerischen Leitung der Weltkunstschau einzuschränken. Er appelliere an die Gesellschafter und Trägerinstitutionen der documenta, „an den Prinzipien der weltweit einzigartigen Ausstellung zeitgenössischer Kunst festzuhalten“, teilte der Verein am Dienstag mit. Dazu zählten die Zusammenstellung einer international hochrangigen Findungskommission sowie die alleinige Verantwortlichkeit der ausgewählten Künstlerischen Leitungen für die Ausstellung.