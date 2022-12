Trotz Antisemitismus-Eklats: Ruangrupa als einflussreichste Künstler der Welt gefeiert

Das Magazin ArtReview setzt die umstrittenen Kuratoren der Documenta 15 an die Spitze ihrer jährlichen Liste „Power 100“.

Wer über das jährliche Ranking entscheidet, ist keine Information, die das britische Magazin ArtReview mit der Öffentlichkeit teilt. Für viele in Deutschland verblüffend ist es, dass das hierzulande höchst umstrittene indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa die „Power 100“- Liste der einflussreichsten Künstler der Welt des Jahres 2022 anführt. Der Einfluss der Kuratoren der diesjährigen Documenta 15 erwachse auch daraus, dass jemand alte Gewohnheiten zerstöre, heißt es in der Begründung der aus 30 Personen bestehenden internationalen Jury.

Ruangrupa habe mit alten Modellen und Gewohnheiten gebrochen, indem es bei der Documenta 15 mehr Wert auf Kollektive und Gemeinschaften als auf einzelne Künstler gelegt hätte. ArtReview geht auch auf die vor allem in Deutschland geführte Auseinandersetzung um die Documenta ein, den „angeblich antisemitischen Inhalt“ und die „politischen Sympathien“ einer „Handvoll der Werke“, unterschlägt mit diesen Formulierungen allerdings, dass der Antisemitismus in manchen der in Kassel gezeigten Werke unumstritten ist.

ArtReview: Ruangrupa hat die Normen der europäischen Kunstwelt getestet

Die Documenta wird in Deutschland von vielen als Totalschaden gewertet, dem nicht nur die Documenta-Chefin zum Opfer fiel, sondern eigentlich auch die in Kassel gezeigte Kunst, von der bald kaum noch die Rede war. ArtReview dagegen wendet die Kontroverse ins Positive: Sie zeige, wie die Documenta von Ruangrupa die Normen der europäischen Kunstwelt auf den Prüfstand gestellt habe, indem sie ihre Fähigkeit getestet habe, mit nichteuropäischen Ideen und Arbeitsweisen umzugehen. Und es stimmt ja, dass die Kunstwelt diesen Test wohl nicht bestanden hätte, nur kam es dazu erst gar nicht.

Auf Platz vier steht übrigens die deutsche Künstlerin Hito Steyerl, die ihre Video-Arbeit „Animal Spirits“ aus der Documenta aufgrund des Antisemitismus-Eklats abzog. Lobend wird erwähnt, sie habe ihr Werk einfach einem Remix unterzogen und in einem Videoladen in der Nähe gezeigt.