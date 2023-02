documenta und Berlinale Themen in Kulturausschuss Der Kulturausschuss des Bundestages befasst sich heute in Berlin erneut mit der documenta fifteen in Kassel. Diesmal soll es um Konsequenzen und Ausblick geh... dpa

Abgeordnete nehmen an einer Bundestagssitzung teil.

Berlin -Der Kulturausschuss des Bundestages befasst sich heute in Berlin erneut mit der documenta fifteen in Kassel. Diesmal soll es um Konsequenzen und Ausblick gehen nach der Diskussion um die neben der Biennale in Venedig wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst im vergangenen Jahr. Während der documenta war unter anderem um den Umgang mit als antisemitisch interpretierten Kunstwerken und die Verantwortung dafür gestritten worden.