Berlin - Richard Wagners „Götterdämmerung“ ist ein Monstrum: Dieser „Dritte Tag aus dem Bühnenfestspiel ‚Der Ring des Nibelungen‘“ dauert inklusive zweier Pausen um die sechseinhalb Stunden. Fast ein Arbeitstag! Das Orchester ist wie der Chor, wie die Solisten und nicht zuletzt wie das Publikum extrem gefordert. Und klarerweise ist auch die Regieaufgabe enorm, denn diese lange Zeitstrecke mit den vielen Noten und Szenen muss möglichst klug und schön gefüllt werden. Schließlich geht da eine mächtige alte Welt mit Pauken und Trompeten und sechs Harfen zugrunde.

Warum allerdings kriegt man davon in der Deutschen Oper so gut wie gar nichts mit? Okay, der neue „Ring des Nibelungen“, dirigiert von Donald Runnicles und inszeniert von Stefan Herheim, hat durch die Corona-Pause gelitten: Die Teile kommen pandemiebedingt in falscher Reihenfolge heraus – „Walküre“ vor dem „Rheingold“, „Götterdämmerung“ jetzt vor dem „Siegfried“, der erst im November Premiere haben wird. Das Konzept des Regisseurs war freilich schon seit langem (Mottenkiste?) ausformuliert, bloß was wollte er uns damit sagen? Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht genau. Ein roter Faden nämlich ist in dieser „Götterdämmerung“ nicht zu erkennen.

Zu sehen sind im Bühnenbild von Herheim und Silke Bauer hingegen wieder lediglich Stapel von abgewetzten Koffern und ein verrückter Konzertflügel, der mit einem riesigen weißen Tuch manchmal zugedeckt wird, aus dem Dampf quillt oder in dem man verschwinden kann. Außerdem gibt es eine tüchtige Bewegungsstatisterie, die stocksteif mit Joker-Masken herumsitzen, grimmig in Feinripp-Wäsche zu den Zuschauern blicken und allerliebst mit den Armen durch die Luft wedeln kann, um ein flackerndes Feuer anzudeuten. Klingt das provinziell? Na, und wie, und ganz zu Recht! Gerade im größten Berliner Opernhaus ist diese Produktion eine mehr als peinliche Pleite.

Stefan Herheim verliert sich in Bagatellen

Anstatt eine Menschheitserzählung zu gestalten, die Wagners „Ring“ zweifellos ist, stolpert Herheim von szenischen Bagatellen zu chorischen Tableaux vivants, lässt die Sängerinnen und Sänger sogar unfreiwillig komisch Luftklavier spielen, aber nie die Tragödie vom Untergang einer wie auch immer ambivalenten Utopie. Dafür kuscheln die tapfere Nina Stemme als Brünnhilde und der kernige Clay Hilley als Siegfried am Anfang auf dem Flügel, ehe er – in einem altertümlichen Germanenkostüm – zum Hof der Gibichungen am Rhein aufbricht.

Der entspricht realitätsgetreu dem Parkett-Foyer der Deutschen Oper samt dessen Wandskulptur „Wolkenplastik“ von George Baker. Und wie im Saal öfter mal das Licht angeht, wenn wir mit dem Holzhammer ins Geschehen einbezogen werden sollen, und wie Hagen, der Bösewicht, sich (mit FFP2-Maske) zum Publikum in die erste Reihe gesellt, so sind wir auch da erneut mit im heutigen Sekttrinker-Bunde, was ziemlich unoriginell ist. Siegfried und Gunther ziehen sich kurioserweise bis auf die Leibwäsche aus, um einander Blutsbrüderschaft zu schwören, dann schwindelt Siegfried ihm seine Brünnhilde als Gattin zu. Hagen schlägt Siegfried unter anderem deswegen den Kopf ab und reckt ihn triumphierend in die Höhe. Mit dessen Kettenhemd und Schwert geriert er sich plötzlich als Wiedergänger des Drachentöters.

Im Hintergrund erhebt sich dazu ein Bergmassiv aus Koffern, auf dem sich eine präraffaelitische Götterschar mit Rauschebärten, Flügelhelmen und bunten Umhängen (Kostüme: Uta Heiseke) als lebendes Bild verteilt hat. Doch während Brünnhilde mit leuchtender Emphase den Abgesang dieses Imperiums besingt, dem sie selbst angehört, legen die Götter raschelnd ihre Plünnen ab, rollen sie zu Bündeln zusammen und allegorisieren als spärlich bekleidete Zivilisten den Weltenbrand mit eurythmischer Gymnastik. Prompt versinkt die ganze Gesellschaft im Boden, rote Scheinwerferkaskaden senken sich wie ein Ufo aus dem Himmel herab.

Thomas Lehman spielt und singt den Gunther herzlich durchtrieben

Auf den billigen Maschinenzauber hin wird es hell und über die nackte Bühne feudelt eine Putzfrau von rechts nach links. Wer hätte gedacht, dass eine „Götterdämmerung“ in solcher Banalität enden könnte! Die schlägt sich auch auf die musikalische Ausstrahlung des Ensembles nieder, das kaum einmal emotional zu überzeugen vermag, obwohl Thomas Lehman als Gunther herzlich durchtrieben spielt und singt, indes Gidon Saks als Hagen am Premierenabend indisponiert war.

Ebenfalls wenig inspiriert wirkt Donald Runnicles, der eher pauschal als differenziert dirigiert, eher laut als in die Tiefenschichten der Partitur, aber mit Herz und Schmerz, dies muss man ihm zugestehen. Das ist mehr, als man von Stefan Herheims unentschieden zwischen Ironie und Parodie, Affirmation und Kritik schlingender Inszenierung sagen kann: eine epische Tristesse in Unterhosen.

Götterdämmerung 24./31.10., 14./21.11., 9.1., Deutsche Oper, Tel. (030) 343 84 343