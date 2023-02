Drama „Die Aussprache“ über die Macht von Frauen Für zwei Oscars ist „Die Aussprache“ nominiert, unter anderem als „Bester Film“. Rooney Mara, Claire Foy und Frances McDormand gehören zur herausragenden Bes... Lisa Forster , dpa

HANDOUT - Michelle McLeod (l-r) als Mejal, Sheila McCarthy als Greta, Liv McNeil als Neitje, Jessie Buckley als Mariche, Claire Foy als Salome, Kate Hallett als Autje, Rooney Mara als Ona und Judith Ivey als Agata in einer Szene des Films "Die Aussprache". LC/Universal/dpa Michael Gibson/Orion Releasing L

Berlin -Ein paar Frauen sitzen in einer Scheune und diskutieren. Damit aus dieser eher trockenen Grundkonstellation ein spannender Film wird, muss viel stimmen. So wie in „Die Aussprache“. Das Drama ist für einen Oscar als „Bester Film“ nominiert.