Dreharbeiten mit Orchester: „Ich dachte, ich drehe durch“

Berlin -Schauspielerin Nina Hoss hat die Dreharbeiten mit der Dresdner Philharmonie für ihren jüngsten Film „Tár“ als einen Höhepunkt ihrer Karriere bezeichnet. „Es ist mit eines der größten Geschenke und Erlebnisse, die ich bisher hatte mit meinem Beruf, wo man ja immer wieder in andere Leben und Berufe reinblicken kann“, sagte Hoss („Barbara“) in Berlin. „Wann sitzt man denn schon mal im Orchester? Also ich meine, während sie spielen?“ In dem Film „Tár“ mit Cate Blanchett in der Hauptrolle als (fiktive) Stardirigentin spielt Hoss die Konzertmeisterin eines weltberühmten Orchesters in Berlin. Der Film startet am 2. März in den deutschen Kinos.