Drei Jahrzehnte Party in den USA - Miley Cyrus wird 30 Amerika sah ihr beim Erwachsenwerden zu. Dabei wurde Miley Cyrus selbst zu einem prägenden Element der US-Kulturindustrie. Das dürfte noch lange bleiben, den... Benno Schwinghammer , dpa

ARCHIV - Miley Cyrus feiert ihren 30. Geburtstag. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

New York -Es fühlt sich ein wenig so an, als könne es eine einzige Miley Cyrus gar nicht geben. Zuerst sah Amerika der Schauspielerin zu, wie sie vom Kind zum Teenager wurde. Ein paar Jahre später räkelte Cyrus sich - nun als Popstar - nackt auf einer Abrissbirne. Ihre Hits schafften es in den Kanon moderner amerikanischer Popkultur. Zuletzt gab sie sich der Rockmusik und den 80ern hin - am 23. November wird Cyrus 30 Jahre alt.