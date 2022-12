Drei Millionen sehen „Avatar 2 - The Way of Water“ Zum Ende des Jahres klingeln noch einmal die Kassen. Mit seiner lang ersehnten Fortsetzung seines Sciene-Fiction-Abenteuerfilms lockt James Cameron die Mensc... dpa

ARCHIV - Mit «Avatar: The Way of Water» ist James Cameron wieder ein Hit gelungen. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Berlin -In nur zwei Wochen hat der Kinofilm „Avatar 2 - The Way of Water“ die Marke von drei Millionen Besucherinnen und Besuchern in Deutschland geknackt. Dies teilte der Branchenverband HDF Kino mit, der dem Werk dafür die „Goldene Leinwand“ verlieh.