Dresden feiert Malerin Cornelia Schleime zum 70. Geburtstag Die Künstlerin Cornelia Schleime bekommt zum 70. Geburtstag erstmals eine Einzelausstellung in Dresden. Die Städtische Galerie zeigt unter dem Titel „ich las...

Zu sehen ist die deutsche Malerin Cornelia Schleime.

Dresden -Die Künstlerin Cornelia Schleime bekommt zum 70. Geburtstag erstmals eine Einzelausstellung in Dresden. Die Städtische Galerie zeigt unter dem Titel „ich lass mich nicht spannen - lass mich nicht flechten“ vom 4. März bis 13. August vor allem große Gemälde, die in den vergangenen 15 bis 20 Jahren entstanden, „und ein paar Arbeiten auf Papier“, wie Direktor Gisbert Porstmann am Donnerstag in Dresden sagte. Die meisten Bilder wurden mit Asphalt- oder Schellack sowie Acryl geschaffen.