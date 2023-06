Bloomsday: Irlands einzigartiger Feiertag mit Schweinenieren und Gorgonzola

Bloomsday 2021 in Dublin: James-Joyce-Fans neben dem Davy Byrnes Pub, den James Joyce in Ulysses verewigt hat.

Bloomsday 2021 in Dublin: James-Joyce-Fans neben dem Davy Byrnes Pub, den James Joyce in Ulysses verewigt hat.

Für die Iren ist es ein häufiger Neujahrsvorsatz: „In diesem Jahr werde ich endlich ‚Ulysses‘ lesen.“ Der Roman des Schriftstellers James Joyce ist gilt als Eckstein der modernen Literatur – aber seine mehr als 700 Seiten und der komplexe Erzählstil haben ihm den zweifelhaften Ruf des berühmtesten kaum gelesenen Werkes der englischsprachigen Literatur eingebracht.

Doch die Iren – und die Dubliner insbesondere – verfolgen einen erfrischend integrativen Ansatz in Bezug auf das ikonische Werk; ein so wichtiges Buch sollte von allen genossen und gefeiert werden können. Und so findet jährlich am 16. Juni ein kurioser Feiertag statt: der Bloomsday.



An diesem Tag vor 119 Jahren, dem 16. Juni 1904, spielt die Handlung von „Ulysses“. Von 8 Uhr morgens bis in den frühen Morgen des folgenden Tages schildert der Roman einen Tag im Leben seines Protagonisten Leopold Bloom.

James Joyce-Fans in Dublin neben einem speziellen Bloomsday-Bus

Eine Pilgerfahrt durch Dublin – mit Rotwein und Melone

50 Jahre nach den Ereignissen des Romans wurde der Bloomsday 1954 zum ersten Mal groß gefeiert und hat sich seitdem als fester Bestandteil des Dubliner Kalenders verankert. In der Handlung des Romans, die nur durch die Gedanken seiner Protagonisten erzählt wird, ist die Stadt immer präsent. „Ich möchte ein so vollständiges Bild von Dublin zeichnen, dass man es aus meinem Buch rekonstruieren könnte, wenn die Stadt eines Tages plötzlich vom Erdboden verschwinden würde“, schrieb Joyce einst über sein Werk. Viele Iren messen dem Tag inzwischen die gleiche Bedeutung bei wie dem irischen Nationalfeiertag, dem Saint Patrick’s Day am 17. März.

Die Feierlichkeiten am Bloomsday sind auch eine Feier für Dublin selbst – und wer am 16. Juni durch seine Straßen läuft, bekommt viel Überraschendes zu sehen. Echte Joyce-Fans sind oft in der Mode von 1904 gekleidet oder mit dem Anzug, der Melone und der runden Brille, die man mit Joyce verbindet. Der Tag ist eine Art Pilgerfahrt durch die Orte, die im Roman sowie in Joyces Leben eine wichtige Rolle spielten. Dazu gehören der Dubliner Vorort Sandycove und der Glasnevin-Friedhof; an solchen Orten spielen oft Schauspieler die Handlung des Textes nach.

Am Bloomsday kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz: Genau wie Leo Bloom sollten engagierte Fans ein Frühstück mit Schweineniere essen und später ein Glas Burgunder und ein Gorgonzola-Sandwich von Davy Byrne’s Pub genießen. Der Alkohol spielt übrigens eine wichtige Nebenrolle im Roman; im Laufe seiner 732 Seiten werden mehr als 70 Orte erwähnt, wo Drinks zu erwerben sind.

Der Autor Barry Sheehan hat eine Anleitung zu den Pubs geschrieben, die in „Ulysses“ vorkommen. Seiner Meinung nach ist es das Mulligan’s in der Poolbeg Street, das noch heute das Flair Dublins im Jahre 1904 umweht. Streng genommen kommt das Mulligan’s im Roman zwar nicht vor – gleich dessen erster Satz verweist allerdings auf Buck Mulligan, Blooms Gefährten und Namensvetter des Pubs. Zudem wird in dem Pub angeblich das beste Pint Guinness in ganz Dublin gezapft, was die Empfehlung jedenfalls rechtfertigt.



Wer wie diese Autorin „Ulysses“ auch noch nicht gelesen hat und in Berlin seinen Kummer darüber ertränken möchte, tut dies am besten im Irish Pub The Lir in der Flensburger Straße. Dort gibt es das beste Guinness dieser Stadt – und auch ohne Melone kommt man rein.