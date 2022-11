Durchsuchungen nach Angriff auf „Sixtinische Madonna“ Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Mitstreiter der „Letzten Generation“ hatten sich im August in Dresden an de... dpa

ARCHIV - Zwei Umweltaktivisten der Gruppe «Letzte Generation» stehen in der Gemäldegalerie Alte Meister am Gemälde «Sixtinische Madonna» von Raffael. Sebastian Kahnert/dpa

Dresden/Leipzig -Nach der Klebe-Attacke der Gruppe „Letzte Generation“ auf Raffaels „Sixtinische Madonna“ in Dresden hat die Polizei am Donnerstagmorgen Wohnungen in Leipzig durchsucht.