Was tun, wenn der Überdruss, sich noch eingehender mit dem Blutrausch der Terrororganisation Hamas und deren Geistesverwandtschaft und Rivalität zu Hisbollah und Fatah zu beschäftigen, zum Abschalten drängt? Wenn das Bedürfnis, sich aus den verfügbaren Informationen ein Bild zu machen, nicht in Verzweiflung oder Apathie münden soll, bedarf es irgendwann der Abschweifung.

In unregelmäßigen Abständen lädt der Schriftsteller und Musiker Thomas Meinecke in den Roten Salon der Volksbühne zum Plattenhören ein. Am Sonntagabend war Stella Sommer zu Gast, die Sängerin der Band Die Heiterkeit hat sich inzwischen erfolgreich als Solokünstlerin etabliert. In Meineckes schön altmodisch tituliertem Format „Plattenspieler“ soll es beim Sprechen über das Gehörte nicht um das Wissen über, sondern die Leidenschaft für Musik gehen. Zwei auf der Bühne spielen sich Platten vor und reden darüber. Ein bisschen wie in Teenagerjahren. Es geht darum, den anderen rumzukriegen, ihn für die jeweilige Auswahl zu begeistern.

Die Beiläufigkeit und die Prägungen des Musikgeschmacks

Platten, keine CDs oder Streaming. Stella Sommer musste zuvor zu ihrem Vater nach Sankt Peter-Ording reisen, an dessen Plattenschrank hatte sie sich schon in ihrer Kindheit bedient. Elvis, Marlene Dietrich, aber auch die Troggs, „With A Girl Like You“. Thomas Meinecke steuert bei, wie er einmal einen alten Ford Transit mit der Aufschrift Troggs durch München hat fahren sehen. Die Band tourte noch immer und die Musiker, die für kurze Zeit so berühmt waren wie die Beatles, schleppten ihre Instrumente noch selbst. „Wild Thing“.

Am „Plattenspieler“ geht es nicht um Anekdotenschau und gegenseitiges Übertrumpfen. Vielmehr setzt die Plauderei über Vorlieben und Verschüttetes Ahnungen frei, wie frühe musikalische Prägungen verliefen. Neben Elvis lässt Stella Sommer nur Bob Dylan gelten, gespielt werden auch John Cale und Lou Reed. Musik, die Musiker einst gehört haben im Echoraum heutiger Klangproduktionen. Die Walker Brothers wurden abgespielt mit „Make It Easy On Yourself“, ein Klassiker von Burt Bacharach, dem großen Komponisten, der fälschlicherweise auf den Begriff Easy Listening reduziert worden ist.

Die Leichtigkeit der Musik vermag, wenn es gut läuft, zu heilen und auf vielfältige Weise Gefühle freizusetzen. Auf dem Nachhauseweg drangen dann immer mehr Details darüber ans Ohr, dass mutmaßlich Hamas-Kämpfer über 260 Besucher eines Festivals in der Negev-Wüste auf brutale Weise ermordet haben.