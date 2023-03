Edward Berger über Kriegs-Irrsinn: „Es ist absurd, es hat sich nichts verändert“

Edward Bergers „Im Westen nichts Neues“ hat bei den Londoner Baftas sieben Auszeichnungen gewonnen. Die Verfilmung von Erich Maria Remarques Kriegsroman von 1928 ist für neun Oscars nominiert. Dazu kommt: Durch Russlands Angriff auf die Ukraine ist das Werk auf einmal hochaktuell geworden. Es sei jedoch schon seit Jahren zu spüren gewesen, dass sich etwas grundlegend ändert in Europa, sagt Berger. Wir haben ihn telefonisch in Rom erreicht, wo er gerade einen neuen Film dreht. Berger freut sich zwar über die Anerkennung. Doch dass sein historischer Antikriegsfilm plötzlich so in den Zeitgeist passt, das sorgt ihn auch.