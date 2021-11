Berlin - In der Debatte um die rechtsextremen Ansichten des ehemaligen Bankiers Ehrhardt Bödecker (1925–2016), eines Großspenders für die Schlossfassade am Humboldt-Forum, melden sich nun dessen Schwiegertochter Elvira Tasbach und der Sohn Andreas Bödecker mit einem offenen Brief zu Wort. Gerichtet ist das Schreiben an die noch amtierende Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), den Generalintendanten des Humboldt-Forums Hartmut Dorgerloh und den Geschäftsführer des Fördervereins Wilhelm von Boddien.

Die beiden Unterzeichner bitten die Stiftung Humboldt-Forum darum, das Porträt-Medaillon von Ehrhardt Bödecker und seiner Frau Anneliese Bödecker im Foyer des Humboldt-Forums abzunehmen: „Wir wollen der Stiftung Humboldt-Forum nicht zumuten, eine Abwägung zu treffen zwischen der anerkannten Lebensleistung eines Förderers und den von ihm an seinem Lebensabend geäußerten, inakzeptablen Thesen.“

Geachtet und belächelt

Die Vorwürfe, die der kulturpolitisch engagierte Architekt Philipp Oswalt im Tagesspiegel erhob und damit weitere Berichterstattung auslöste, haben die beiden nun selbst geprüft. Sie seien erst durch die Medien auf die umstrittenen Äußerungen Ehrhardt Bödeckers gestoßen, die ihnen „bisher unbekannt“ waren. „Daraufhin haben wir uns mit seinen ab 2001 verfassten Schriften und Vorträgen befasst, da war er 76 Jahre alt, und festgestellt, dass diese Thesen und Formulierungen enthalten, die falsch und teils sogar rechtsextrem sind. Und er hat diese in einigen Fällen an Orten vorgetragen oder veröffentlicht, die zu rechtsextremen Kreisen gehören.“

dpa/Paul Zinken

Das zu entfernende Reliefmedaillon (mit Schreibfehler) für Ehrhardt und Anneliese Bödecker

Referiert wird in dem Brief auch die Lebensleistung von Ehrhardt Bödecker, der „als streitbarer Konservativer und Preußen-Enthusiast mit zahlreichen Verdiensten“ geachtet war und sich „intensiv für das Gemeinwohl engagiert“, etwa als stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender des Evangelischen Johannesstifts Spandau, das sich um benachteiligte Kinder, behinderte Menschen und pflegebedürftige Senioren kümmert. „Als leidenschaftlicher Verteidiger der Errungenschaften Preußens und des Kaiserreichs“ habe er Zustimmung und Kritik geerntet, für seinen Enthusiasmus sei er von manchen auch belächelt worden.

Von den umstrittenen Texten und Zitaten, die ungefähr aus den letzten 15 Jahren des mit 91 gestorbenen Bankiers stammen sollen, hätten Elvira Tasbach und Andreas Bödecker erst jetzt, fünf Jahre nach dem Tod Bödeckers, erfahren. „Diese Erkenntnis ist schmerzlich und erfüllt uns mit großer Betroffenheit. Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus lehnen wir beide aus tiefer Überzeugung und mit Entschiedenheit ab.“ Bödecker verwendete rechtsnationale, rassistische und antisemitische Formulierungen, Muster und Argumentationen, indem er beispielsweise in der Jungen Freiheit schrieb, dass das „nationale Selbstbewusstsein Deutschlands“ von einem „talmudischen ,Niemals vergessen‘“ der Juden untergraben würde und die Deutschen nach dem Krieg einer „Gehirnwäsche“ unterzogen worden seien. Als Versuch, ein „homogenes“ Deutschland zu erhalten, verteidigte er die Judendiskriminierung im Kaiserreich.

Besonders nachvollziehbar ist, dass die Unterzeichner das Andenken an die Mutter und Schwiegermutter Anneliese Bödecker schützen wollen, die „durch ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für krebskranke Tschernobyl-Kinder und zuletzt für ein Ausbildungsprojekt für junge Geflüchtete mit Sicherheit eine vollkommen unumstrittene Förderin“ sei.

Respekt für den Brief der Familie

In einer Reaktion zollt Philipp Oswalt den Absendern Respekt für den Brief. Es sei nicht einfach, sich so über nahestehende Angehörige zu äußern. Er lässt aber nicht locker und zweifelt an, dass die Familie nichts von den Ansichten Ehrhardt Bödeckers gewusst habe. Und: „Ehrhardt Bödecker ist nicht ein isolierter Einzelfall unter den insgesamt 45.000 Spendern der Berliner Schlossfassaden“, so Oswalt. „Eine Aufklärung hierzu sind die Projektbetreiber nicht der Öffentlichkeit schuldig, sondern allen ehrenhaften Spendern, die kein zweifelhaftes Gesellschafts- und Geschichtsverständnis haben.“

Am Donnerstag reagierte die Stiftung. Man werde dem Wunsch der Familie nachkommen, sagte Michael Mathis, Sprecher des Humboldt-Forums der Berliner Zeitung. Die Plakette werde entfernt.