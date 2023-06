Die Türme der Deutschen Bank in Frankfurt mit Protest-Plakat

Die Türme der Deutschen Bank in Frankfurt mit Protest-Plakat Andreas Arnold/dpa

Ein Augenduell. Ein Westerner sitzt mit seinen zwei Töchtern vor der unerbittlichen Finanzberaterin und fordert einen stabilen Zinssatz. Geht es um Leben und Tod? Oder doch nur um das Ansehen des Vaters vor den Kindern, sich als harter Verhandler nicht unterkriegen zu lassen? „Ich will gute Zinsen“, sagt der Vater. „Und zwar sicher!“ Die Luft ist zum Schneiden, schließlich lösen sich die harten Gesichtszüge der Bankerin. „Okay.“ Die Rückkehr des gediegenen Sparziels als existenzielles Drama?

Die Wirklichkeit von Spargutinhabern kann man tatsächlich als solches beschreiben. Obwohl beinahe wöchentlich die Leitzinssätze angehoben werden, geben Banken die nach langer Zinsflaute einsetzende Geldwertdynamik kaum an die Kunden weiter. Und auch die inzwischen auf drei Prozent angewachsenen Zinsen, die unser braver Familienvater erstritten hat, gelten lediglich für Neukunden. Wer sein Geld dem Institut bereits anvertraut hat, muss für einen höheren Zinssatz ein Haus weiterziehen. Bestandskunden können derzeit allenfalls einen Zinssatz von 2,1 Prozent erwarten. Wer also Gespartes einem schnöden Konto anvertrauen will, verliert gerade vier Prozent und mehr, wenn man die Inflation einrechnet.

Peanuts und Vertrauen

Zur paradoxen Situation, die der Werbeclip der Deutschen Bank vorenthält, gehört die Tatsache, dass Bankexperten derzeit raten, anstelle der Festgeldoption die Variante Tagesgeld zu prüfen. Die ermöglicht es, jederzeit auf das Gesparte zuzugreifen. Und falls Zinserhöhungen dann doch in stärkerem Maße weitergegeben werden, sitzt man nicht in der Falle einer langfristigen Zinsbindung von 2,1 oder 2,4 Prozent.

„Vertrauen ist der Anfang von allem“, lautete in den 1990er-Jahren einmal ein einprägsamer Werbeslogan der Deutschen Bank, als deren Vorstandsvorsitzender mit der berühmten „Peanuts“-Formulierung gerade seine Verachtung gegenüber der Sparmentalität zum Ausdruck gebracht hatte. In dem aktuellen TV-Spot verknüpft die Deutsche Bank das Prinzip des Sparens mit coolen Spielergesten. Soziologen aber wissen, dass Vertrauen, das eigens angesprochen werden muss, bereits Risse bekommen hat. Online-Banken bieten übrigens ein paar Punkte mehr.