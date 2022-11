Ein Ereignis: Die Filme von Alice Diop bei der Französischen Filmwoche

Alice Diop ist Ende 20, als sie erstmals nach Dakar reist. In der Hauptstadt Senegals besucht sie Tanten und Cousinen, spielt mit den Kindern. Männer gibt es kaum. Die junge Frau stellt ihre Kamera in den Höfen und Innenräumen auf, kramt mit ihren Verwandten in alten Familienfotos, unterhält sich, stellt Fragen – vor allem an sich selbst. Immer stärker drängt sich ihr die Ahnung davon auf, welche Kindheit und Jugend sie wohl erlebt hätte, wenn ihre Mutter nicht 1966 diesen Ort Richtung Frankreich verlassen hätte, um dort ein neues Leben zu beginnen.

„In gewisser Weise filmte ich, wie mein Leben hätte sein können, ahnte von hier aus, was das Exil verändert – was wir verlieren und was wir gewinnen“, kommentierte sie später. Ihr Reisefilm „Les Sénégalaises et la Sénégauloise“ (2007) wurde für sie zur Expedition nach innen, bot gleichzeitig einen intimen Einblick in eine von Armut und Polygamie geprägte Gesellschaft. Inzwischen gehört Alice Diop zu den großen Hoffnungen des französischen Kinos. Ihr Gruppenporträt „Vers la tendresse“ über vier junge Männer in einer nordöstlichen Banlieue wurde 2017 als bester Kurzfilm mit dem „César“ ausgezeichnet, ihr Spielfilmdebüt „Saint Omer“ soll 2023 als französischer Beitrag ins Oscar-Rennen gehen.

Die koloniale Vergangenheit ist allgegenwärtig

Im Rahmen der Französischen Filmwoche sind die Arbeiten von Diop erstmals in Berlin zu sehen. Dass die Regisseurin ihren Fokus auf die Ränder der Millionenmetropole Paris richtet, hat einerseits autobiografische Gründe. Hier wuchs sie auf, hier schraubte ihr Vater Karosserien für Citroën zusammen, hütete die analphabetische Mutter den Haushalt. Andererseits entladen sich gerade an Peripherien enorme soziale Zentrifugalkräfte, sie sind mehr als Metaphern. Als im nordöstlichen Vorort Clichy-sous-Bois im Oktober 2005 zwei Jugendliche bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei tödlich verunglückten, führte dies zu Eruptionen, die erst Paris und dann weite Teile Frankreichs erfassten. Diop widmete „Clichy pour l'exemple“ (2006) den beiden verstorbenen Jugendlichen, begab sich ein Jahr nach den Unruhen mitten in den Hotspot, sprach mit frustrierten Kids, alteingesessenen Migranten und Stadtteilaktivisten. Sie stellte fest, dass sich trotz vollmundiger Ankündigung nichts an den Zuständen verändert hatte.

Sämtliche Filme von Alice Diop insistieren auf die Schmerzen der kolonialen Vergangenheit wie auf jene der postkolonialen Gegenwart – zeigen aber auch den kulturellen Reichtum und die Verantwortung, die aus der Auseinandersetzung mit diesem Erbe erwächst. In „La mort de Danton“ (2011) begleitet sie den Schauspieler Steve Tientcheu („Les Misérables“) bei seinen Versuchen, gegen schwarze Rollenklischees anzuspielen. „La Permanence“ (2016) beobachtet den aufopferungsvollen Alltag zweier Ärzte, die Hilfsbedürftige ohne Arbeit und Krankenversicherung versorgen. Diop bringt uns Orte und Menschen nahe, die weitaus mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben als Eiffelturm oder Mona Lisa.

22. Französische Filmwoche – Die Filme von Alice Diop. Arsenal-Kino, noch bis 30. November