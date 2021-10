Berlin - Ein Mann mit grauem Vollbart (Justus von Dohnanyi) schlurft durch ein riesiges Anwesen, im Schlafzimmer löst er Tabletten in Whisky auf. Nach der Beerdigung seiner Frau will auch Patrick nicht mehr weiterleben. Derweil verschafft sich ein Mann mit Dreitagebart (Ulrich Matthes) Zutritt zum Grundstück.

Er weiß, wie sich das Tor öffnen lässt und wo die Schlüssel liegen. Malte sucht seinen einstigen Jugendfreund auf, offenbar, um ihn an diesem schweren Tag aufzumuntern. Er hat die Kickerfigur „Jürgen Grabowski“ mitgebracht, der auf den Fußballplätzen brillierte, als sie 14, 15 waren. Als Patrick einen Löffel sucht, um seinen Giftcocktail umzurühren, trifft er auf Malte. Sie haben sich 35 Jahre lang nicht gesehen. Zwei Schauspieler, ein Schauplatz, 90 Minuten – und keine Sekunde Langeweile.

Zunächst scheinen Justus von Dohnanyi und Ulrich Matthes, beide wie ihre Figuren Anfang 60, die klassischen gegensätzlichen Typen zu verkörpern. Patrick wirkt depressiv, träge, gesetzt, ist viel jünger, als er sich fühlt. Malte dagegen fühlt sich jünger, als er ist, gibt sich aufgedreht, will einstige Jugendrituale aufleben lassen. Doch das fein austarierte Drehbuch von David Ungureit verschiebt unmerklich, aber stetig die Gewichte und verbindet die beiden immer enger miteinander. Zwar gibt es Überraschungen und Wendungen, die aber nie künstlich forciert wirken, sondern sich logisch entwickeln. Anja, Patricks früh an Krebs verstorbene Frau, war zuerst die Jugendliebe von Malte gewesen, hatte dann aber Patrick geheiratet. Der löst sich immer mehr aus seiner Starre, wird offensiver, während der weit gereiste, coole Malte sich immer mehr in Frage stellen muss.

Welche Dinge lassen sich mit 60 noch erleben?

Wie sich die beiden Männer zögerlich, oft ungelenk annähern und abstoßen, das ist immer wieder rasend komisch. Die grauhaarigen Kerle versuchen, ihr altes Mofa zu starten, lassen Steine über den See springen, testen eine Spaghetti-Gewürzmischung aus den 80er-Jahren und angeln Rotweinflaschen aus dem verschlossenen Weinregal von Patricks Eltern. Das ist so anregend, dass man beim Zuschauen selbst einen Rotwein entkorken, vor allem aber die Fragen beantworten muss, die sich Patrick und Malte stellen: Kann es Freundschaft auch nach 35 Jahren Pause geben? Welche Dinge lassen sich mit 60 noch neu erleben?

In diesem stimmigen ARD-Zweierstück passt mal alles zusammen: Zum Buch von David Ungureit, der zuletzt mit „Bist du glücklich?“ die großen Sinnfragen gestellt hatte, kommt die konzentrierte, fokussierte Inszenierung von Rick Ostermann, der mit Ulrich Matthes schon das ARD-Solostück „Fremder Feind“ gedreht hatte – und natürlich zwei starke Schauspieler, die ein gutes Gespür für Nuancen und Zwischentöne haben und denen man gern noch länger beim Spielen zugesehen hätte.

Freunde – Mi, 20.10., 20.15 Uhr, ARD