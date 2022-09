Ein Mann, ein Klavier - Daniel Lanois ganz intim Als Studiotüftler hat Daniel Lanois zahllosen Rock-Ikonen einen besonderen Sound verschafft. Mit seiner neuen Soloplatte ist der Kanadier nun jedoch in ganz ... Werner Herpell dpa

Berlin -Der Titel des neuen Albums von Produzenten-Guru Daniel Lanois ist Programm, er sagt eigentlich schon alles: „Player, Piano“ - ein Mann spielt am und mit dem Klavier. Der 1951 in Quebec/Kanada geborene Musiker hat sich von seinen vielfach ausgezeichneten Studiojobs für Rock-Größen wie U2, Peter Gabriel, Bob Dylan oder Neil Young (um nur die bekanntesten zu nennen) so weit wie möglich verabschiedet - und den Weg in die Innerlichkeit gesucht.