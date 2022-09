„Ein Ort der Debatten“: Humboldt Forum komplett eröffnet Noch immer ist die rekonstruierte Schlossfassade umstritten. Mit der kompletten Eröffnung soll das Humboldt Forum nun Ort der Auseinandersetzung mit der kolo... dpa

Ein Festakt findet im Innenhof des Humboldt Forums statt. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Das Humboldt Forum in Berlin ist mit weiteren Öffnungsschritt und einem Festakt am Freitag nun in allen Ausstellungsbereichen komplett zugänglich. Hinter der umstrittenen rekonstruierten Schlossfassade war das 680 Millionen Euro teure Projekt 2020 zunächst digital und dann 2021 in zwei ersten Teilschritten eröffnet worden.