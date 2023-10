Ein Staub, der sich niemals legen wird: Was die Akten über Diktatur erzählen

Der Weg zum Bundesarchiv wird mit einer Stunde und zehn Minuten angegeben. Das sollte mehr oder weniger ausreichen, um mich auf den Besuch einzustellen. Um die ideologische Nähe und die Verflechtungen der syrischen und der DDR-Diktatur zu untersuchen, haben wir Akten zur Entwicklung der diplomatischen Beziehungen, zu Kooperationsabkommen zwischen den beiden Regierungen, zu Kultur- und Student:innen-Austauschen sowie zu Eheschließungen bestellt. Annett hatte mich auf meinen ersten Besuch im Bundesarchiv vorbereitet, mir erklärt, wie man einen Termin reserviert, wie man einen Account und Passwörter einrichtet und wie das Transaktionsprotokoll funktioniert. Nun treffen wir uns an der Tür des Archivs in Berlin-Lichterfelde, sie begleitet mich wie ein Kind an seinem ersten Schultag.