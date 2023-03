Ein Tastenhandy unter Glas - Die Digitalisierung im Museum Nun ist die Digitalisierung schon reif fürs Museum: Erstmals beleuchtet das Haus der Geschichte in Bonn das World Wide Web, Big Data und künstliche Intellige... Christoph Driessen (Text) und Oliver Berg (Fotos) , dpa

Der Astronautencomputer «Cimon», der von Alexander Gerst im All benutzt wurde. Oliver Berg/dpa

Bonn -Kaum etwas veraltet so schnell wie Digitaltechnik. So vermag schon ein Nokia-Tastenhandy nostalgische Gefühle zu wecken. Die neue Ausstellung „#DeutschlandDigital“ im Haus der Geschichte in Bonn wirkt streckenweise wie ein Ausflug in graue Vorzeit - dabei sind die meisten Exponate nur wenige Jahre oder höchstens Jahrzehnte alt.