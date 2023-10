Unsere Nachbarn: Eine Website erzählt die antisemitische Geschichte Berlins

Das Aktive Museum Faschismus und Widerstand ist aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen. Es ist laut Selbstbeschreibung eine „Arbeitsplattform und eine Werkstatt für alle, die sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, ihren gesellschaftlichen Voraussetzungen und ihren Nachwirkungen bis in die Gegenwart beschäftigen wollen. Dabei entstehen Formate wie Ausstellungen, Publikationen, Diskussions- und Gedenkveranstaltungen.“ Alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen.

Dieses lebendige, kuratierte Sammelalbum für Erinnerungen, Geschichten und Dokumente lebt von der graswurzelartigen Zuarbeit und versucht auf diese Weise Wissen zu bergen und zu konservieren, das aus nachbarschaftlichen und individuellen, dezentralen Zusammenhängen stammt. Dort, wo sich die große historische Erzählung in ihre Auswirkungen auf die konkreten Lebenserzählungen verästelt, werden die einzelnen Menschen kenntlich, mit denen man sich identifizieren kann. Partizipation lautet das modisch klingende, aber doch wirksame Zauberwort.

In dem neuen Projekt, das am Montag auf der Internetseite zwangsraeume.berlin gelauncht wurde, geht es um die antisemitische, diskriminierende Wohnungspolitik in den Jahren 1939 bis 1945. Fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Berlins wurde gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen und umzuziehen. Jüdische Berliner wurden als Untermieter in Wohnungen anderer jüdischer Berliner eingewiesen. Diese Zwangswohnungen waren oft die vorletzte Station vor der Deportation und Ermordung. Diese Wohnungen und Häuser – mindestens 791 – waren auch die Orte, wo die nach dem Krieg so ahnungslosen Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft Nazideutschlands noch direkten Kontakt mit ihren jüdischen Nachbarn hatten, wo sie sie hätten grüßen, ihnen in die Augen sehen oder ihnen Hilfe anbieten können.

In einer interaktiven Berlin-Karte kann man die Adressen dieser Wohnungen recherchieren. Zu einigen wurden Informationen, Pläne, Fotografien, Tonaufnahmen und andere Dokumente aufbereitet und die Lebenswege der Bewohner erzählt. Dieses interaktive Denkmal, zu dem man mit eigenen Nachforschungen beitragen kann, eröffnet einem einen neuen Blick auf den Kiez, in dem man sein Leben verbringen darf, das anderen genommen wurde. Straßenecken fangen an zu erzählen, Pflastersteine sehen einen an, es ist eine Pflicht, hinzuhören und hinzusehen. Diese Internetseite bietet eine niedrigschwellige und tiefgehende Gelegenheit, dieser Pflicht nachzukommen.