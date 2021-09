Berlin/New York - Serienfans kennen den Schauspieler Michael K. Williams aus seinen Rollen als homosexueller Straßengangster Omar Little in „The Wire“ und als Alkoholschmuggler Chalky White in „Boardwalk Empire“. Sein Gesicht prägte sich schnell ein, auch durch eine markante Narbe, die er sich an seinem 25. Geburtstag zugezogen hatte. Während einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Bar in Queens wurde ihm von einem Kontrahenten mit einer Rasierklinge das Gesicht aufgeschlitzt. Nachdem die Verletzung verheilt war, blieb die Narbe – und Williams wurde für mehrere Musikvideos und als Model engagiert.

Mit Omar Little schuf Williams einen der beliebtesten und beständigsten Charaktere in einer neuen Blütezeit des Fernsehens. Nun ist Williams im Alter von nur 54 Jahren gestorben, er wurde am Montagnachmittag von Familienmitgliedern in seiner Penthouse-Wohnung in Brooklyn tot aufgefunden, wie die New Yorker Polizei mitteilte.

Als mögliche Todesursache wurde auch eine Überdosis Drogen untersucht, teilte das NYPD mit. Williams, der seine Karriere mit kleinen Fernsehrollen und als Background-Tänzer für Hip-Hop-Acts begann, bevor er die Rolle seines Lebens bekam, sagte einmal, dass sein Ruf als Seriengangster auch im wirklichen Leben an ihm haften blieb. „Der Charakter von Omar hat mich ins Rampenlicht gedrängt“, erzählte der in New York geborene Williams 2016 in der „Late Show“ von Stephen Colbert. „Also plötzlich denke ich, Omar, yo, ich bekomme Respekt von Leuten, die als Kind wahrscheinlich mein Essensgeld genommen hätten.“

Williams ist der Sohn einer bahamaischen Mutter und eines Amerikaners aus South Carolina, wo seine afroamerikanische Familie tief verwurzelt ist. Er wuchs in Brooklyn auf und schrieb sich, nachdem er als Jugendlicher in Schwierigkeiten geraten war, am National Black Theatre in New York City ein. Eine seiner ersten Schauspielrollen war neben Tupac Shakur im Film „Bullet“ von 1996. Shakur entschied sich angeblich für Williams, nachdem er in einem Studio ein Polaroid-Foto von ihm entdeckt hatte.

A beautiful soul, a beautiful person, I'll miss you always. Thank you for blessing us with your talent 💔 pic.twitter.com/Mt50HlY9CA — Mariah Carey (@MariahCarey) September 6, 2021

Sein plötzlicher Tod sorgte unter Hollywood-Stars für Bestürzung und tiefe Trauer. Sängerin Mariah Carey twitterte zu einem gemeinsamen Foto mit Williams: „Eine wundervolle Seele, eine wunderschöne Person, die ich für immer vermissen werde. Danke, dass du uns mit deinem Talent gesegnet hast.“

Schauspieler Mark Wahlberg verwies in seinem Trauer-Tweet auf die von ihm produzierte Erfolgsserie „Boardwalk Empire“, in der Williams als Chalky White geglänzt hatte: „RIP, Michael, du warst so brillant in ‚Boardwalk Empire‘. Du wirst sehr vermisst.“ Alec Baldwin, der 2018 mit Williams für den Film „The Public“ vor der Kamera stand, schrieb: „Es war ein Vergnügen mit Michael K. Williams gearbeitet zu haben. Er war … ist … ein außergewöhnlich ausdrucksstarker und unverfälschter Schauspieler. Ruhe in Frieden.“