Eintrittsfreier Sonntag lockt neue Schichten in Museen

Berlin -Der seit zwei Jahren geltende eintrittsfreie Sonntag in vielen Berliner Museen lockt neue Schichten von Besucherinnen und Besuchern in die Einrichtungen. Dies ist eines der Ergebnisse einer Erhebung des Berliner Instituts für Kulturelle Teilhabeforschung. Das bundesweit einmalige Institut befragte nach Angaben vom Dienstag 15 vom Land Berlin geförderte Museen zwischen Juli 2021 und Juni 2022 im ersten Jahr der Laufzeit. Am Museumssonntag, dem jeweils ersten Sonntag eines Monats, beteiligen sich mehr als 60 Einrichtungen in der Hauptstadt.