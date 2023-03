Einzigartiges „Casa di Goethe“ in Rom feiert Jubiläum Das Museum „Casa di Goethe“ in Rom wurde 1997 eröffnet. Die eigentlich 2022 vorgesehene 25-Jahr-Feier wurde wegen Corona und einem Wechsel der Leitung des Mu... dpa

Rom (dpa) -Das Museum „Casa di Goethe“ in Rom feiert 25 Jahre seines Bestehens. Das nach eigener Angabe einzige deutsche Museum außerhalb der Bundesrepublik ist in jener Wohnung im historischen Zentrum Roms untergebracht, in der Johann Wolfgang von Goethe von 1786 bis 1788 mit anderen Künstlern lebte.