Elizabeth Strout mit Siegfried-Lenz-Preis geehrt Die amerikanische Schriftstellerin ist bereits mit einem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden. Nun kommt eine Auszeichnung aus Deutschland dazu. dpa

Elizabeth Strout, Schriftstellerin und Preisträgerin, nimmt an der Verleihung des Siegfried-Lenz-Preises der gleichnamigen Stiftung im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses teil. Gregor Fischer/dpa

Hamburg -Die US-amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Strout hat am Freitag im Hamburger Rathaus den mit 50.000 Euro dotierten Siegfried-Lenz-Preis erhalten. Strout, 1956 in Portland geboren, sei „eine herausragende Erzählerin, die es versteht, mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten“, teilte die Siegfried-Lenz-Stiftung mit.