Im August 2021 schrieb Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter, dass der berühmte Biograf Walter Isaacson ein Buch über ihn schreiben werde. Isaacson hat unter anderem Biografien über Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci und Steve Jobs veröffentlicht. Der Autor begleitete Musk durch dessen Alltag und erlangte dabei Einblicke in das bewegte Leben des 52-Jährigen.

Isaacson nahm den Milliardär genau unter die Lupe, angefangen bei dessen Kindheit und den frühen Jahren seines Geschäftslebens bis zur Gründung des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Um die Erzählung so unverfälscht wie möglich zu gestalten, musste Musk angeblich sogar auf die Veröffentlichung des Buches warten, bevor er es selbst lesen konnte. An diesem Dienstag ist es schließlich so weit: Das etwa 700-seitige Werk, veröffentlicht von Simon & Schuster, kommt in den Handel.

Bereits vor der Veröffentlichung sorgte ein Auszug aus der Biografie des gebürtigen Südafrikaners für Aufregung. Demnach hat Musk, der einen amerikanischen Pass besitzt, seine Ingenieure im vergangenen Jahr angewiesen, Starlink-Satelliten von SpaceX in der Nähe der von Russland annektierten Krim auszuschalten. Dadurch sei angeblich ein Angriff ukrainischer Marinedrohnen auf die russische Flotte bei der Halbinsel vereitelt worden.

Laut seinem Biografen hatte Musk Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges. „In diesem Moment hat er verstanden, dass er nicht so viel Macht haben sollte“, sagte Isaacson in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País. Aus diesem Grund habe Musk eine Software namens „Starshield“ entwickelt, die er dem US-Militär verkaufte, um künftige Entscheidungen dem US-Militär zu überlassen.

Elon Musk: Eine polarisierende Figur

Elon Musk polarisiert, er hat treue Anhänger, aber auch vehemente Gegner. Dazu hat zuletzt sein Kauf der sozialen Plattform Twitter, heute X, beigetragen. „Es gibt viele verschiedene Facetten von Musk“, sagt Isaacson. Große Innovatoren seien manchmal risikofreudige „erwachsene Kinder“. Laut Isaacson können sie „rücksichtslos, abscheulich und manchmal sogar giftig sein. Sie können auch verrückt sein. Verrückt genug zu glauben, sie könnten die Welt verändern.“

In den 95 Kapiteln wird auch von Musks schwieriger Kindheit berichtet, insbesondere von seiner zerrütteten Beziehung zu seinem Vater. Das Buch widmet sich verschiedenen Aspekten seines chaotischen Privatlebens. „Als Kind wurde er ständig auf dem Spielplatz gemobbt und verprügelt“, sagt Isaacson, der auch Geschichtsprofessor an der Tulane University in den USA ist. Musks Vater habe sich auf die Seite der Peiniger gestellt. „Der Besitz von Twitter gab ihm die Möglichkeit, den Spielplatz zu beherrschen“, sagt Isaacson über Elon Musk.

Das Werk enthüllt auch, dass der Milliardär und seine frühere Freundin Grimes ein drittes Kind bekommen haben. Somit hat Musk zehn Kinder. Den Jungen, der im vergangenen Jahr von einer Leihmutter geboren wurde, nannten sie Techno Mechanicus Musk und gaben ihm den Spitznamen Tau, nach dem griechischen Buchstaben. Seit einiger Zeit sorgt sich der Unternehmer wegen der niedrigen Geburtenrate in vielen westlichen Staaten, ein Aspekt, der in mehreren Teilen seiner Biografie betont wird.

Angst vor Künstlicher Intelligenz: Was will Musk erreichen?

In Musks Biografie geht es auch um seine Ängste in Bezug auf Künstliche Intelligenz. Ende März unterzeichnete er gemeinsam mit 1000 Wissenschaftlern einen offenen Brief mit dem Titel „Stoppt alle großen KI-Experimente“. In diesem Brief forderten die Unterzeichner eine von den Tech-Unternehmen unabhängige Entwicklung von Sicherheitsprotokollen. Isaacson erklärt, dass dies einer der Gründe sei, warum Musk unbedingt den Mars erreichen will. Angeblich möchte er dort das menschliche Bewusstsein im Falle eines Weltkriegs, eines Asteroideneinschlags oder des Zusammenbruchs der Zivilisation bewahren.

Für sein neuestes KI-Unternehmen xAI setzte Musk laut Biografie drei Hauptziele: die Entwicklung eines KI-Bots, der programmieren kann; die Erstellung eines Chatbots, der mit OpenAIs ChatGPT konkurriert; und die Erfindung einer KI, die sich um die Erforschung des Universums kümmert.

Die Biografie gibt auch Einblicke in Musks Arbeitsweise. Er habe langjährige Mitarbeiter aus seinen Unternehmen geworfen. Auch von Wutausbrüchen ist die Rede. In einem Kapitel beschreibt Isaacson eine Episode, in der Musk einen SpaceX-Finanzanalysten zur Rede stellte, indem er ihn über die Triebwerke der „Starship“-Rakete befragte. Musk soll dem Mitarbeiter gedroht haben, ihn zu feuern, wenn er die Fragen nicht angemessen beantworte.

Als Musk im Oktober 2022 Twitter kaufte, forderte er sein Team auf, nicht vertrauenswürdige Mitarbeiter zu entlassen. Isaacson berichtet, wie Musks Stellvertreter Slack-Nachrichten und Social-Media-Beiträge nach unzufriedenen Mitarbeitern durchsucht hätten. Dutzende Mitarbeiter sind angeblich entlassen worden.

Zwei Jahre lang hat der Biograf das Leben des Unternehmers intensiv verfolgt. „Ich denke, dieses Buch wird trotz all der Dinge, die er in den kommenden Jahren tun wird, dazu beitragen zu erklären, wer er wirklich ist“, so Isaacson.