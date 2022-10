„Emancipation“ mit Will Smith kommt ins Kino Zuletzt war er wegen einer Ohrfeige in den Schlagzeilen - jetzt ist Will Smith wieder auf der Leinwand zu sehen: Als schwer misshandelter Sklave, dem im Jahr... dpa

ARCHIV - Will Smith kommt mit «Emancipation» zurück in die Kinos. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Hollywoodstar Will Smith (54) bei der Oscarverleihung im März kommt noch in diesem Jahr ein neuer Film des Schauspielers in die Kinos.