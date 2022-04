Wollte zu Ostern endlich Ruhe im Karton: Angela Merkel

Es war mal wieder eine dieser endlosen Ministerpräsidentenkonferenzen in der Corona-Zeit. Stundenlang saßen die Länderchefinnen und -chefs im März 2021 mit der Kanzlerin in der Online-Schalte zusammen, um neue Maßnahmen gegen die Pandemie auf die Beine zu stellen. Irgendwann in der Nacht wurde sie dann geboren, die Idee von der Osterruhe. Ein kleiner harter Lockdown über die Feiertage, um die Fallzahlen nach unten zu regeln. Fünf Tage lang sollten alle zu Hause bleiben. Was zwölf Monate zuvor noch viel länger geklappt hatte, war diesmal nicht durchzuhalten.

AFP

Nur wenige Stunden nachdem die Idee einer verwirrten Öffentlichkeit präsentiert worden war, wurde sie schon wieder kassiert. Die Kanzlerin nahm alles auf ihre Kappe und entschuldigte sich gleich mehrfach. Erst bei den Ministerpräsidenten, dann vor der Presse bei der Öffentlichkeit, danach erklärte sie alles noch mal im Bundestag. „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler“, sagte sie damals. Damit erlebte sie zum Ende ihrer Kanzlerschaft eine ihrer größten Krisen – und das, obwohl Merkel ja nichts mehr hasste als Dramatik. Christine Dankbar

Hatte eine weiße Weste statt weißer Nase vorgetäuscht: Christoph Daum

Entschuldigt hat sich irgendwann auch Christoph Daum – allerdings bei Weitem nicht so leidenschaftlich, wie er vorher seine vermeintliche Unschuld beteuerte. Nachdem Uli Hoeneß Daum, dem damaligen Trainer von Bayer Leverkusen, im Herbst 2000 durch die Blume eine Vorliebe für Koks unterstellt hatte, trat Daum empört vor die Presse. Er sah sich als Opfer eines Sittenverfalls in den Medien und auch der Gesellschaft allgemein: Das Rechtsprinzip werde umgekehrt, „wer mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen. Der Denunziant muss denn Beweis seiner Verleumdungen nicht antreten. Ich bin mir der Problematik meines Schrittes bewusst, aber die Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, meinem Arbeitgeber Bayer 04 Leverkusen und meinem zukünftigen Arbeitgeber, dem DfB, lässt mir keine andere Wahl. (...) Welche Mechanismen dazu führen, dass ein Mensch derart in die Enge getrieben wird, darüber sollte, meine Damen und Herren, auch in den Verlagshäusern und TV-Anstalten nachgedacht werden“

Anschließend erklärte er lang und breit das eingeleitete Prozedere der Haaranalyse, die ihn endgültig entlasten und der fiesen Presse die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Das Ergebnis ist bekannt, die Analyse wies den Drogenkonsum nach. So viel zum Sittenverfall. Nach einigen Wochen Auszeit in Florida entschuldigte Daum sich dann doch – sein Verhalten sei „nicht richtig“ gewesen. Die Koks-Affäre kostete Daum den Posten als Bundestrainer, andere Vereine nahmen ihn aber mit Kusshand zurück, unter anderem der 1. FC Köln, Fenerbahçe Istanbul und Eintracht Frankfurt. Claudia Reinhard

Wollte alle erschießen lassen: Beatrix von Storch

Ein absolut unterirdischer Moment, selbst für Beatrix von Storch. Die Politikerin der AfD erklärte während der Flüchtlingsdebatte im Januar 2016 auf Facebook, dass Grenzbeamte eben von ihren Schusswaffen Gebrauch machen sollen, wenn Flüchtlinge an den Grenzen versuchten, illegal das Land zu betreten. Auch bei Frauen und Kindern.

dpa

Der Shitstorm war immens, selbst für eine Figur wie von Storch, deren Leben ja eigentlich ein einziger Shitstorm ist. Von Storch ruderte ungelenk zurück, nahm zuerst die Kinder zurück aus ihrem Geschwätz, um nach Kritik selbst aus den eigenen Reihen ihrer Partei zu behaupten, sie habe „Mist gebaut“. Um das dann auch gleich wieder zu untergraben, faselte die geborene Herzogin von Oldenburg was von technischen Fehlern und „dass sie auf ihrer Computermaus abgerutscht sei“. Dem Shitstorm folgten Häme und Spott und bis heute ist die Floskel mit der abgerutschten Maus zum Dauerbrenner als ironische Erklärung für besonders dämliches Geschwätz. Marcus Weingärtner

Hat ein bisschen was kopiert: Karl-Theodor zu Guttenberg

Da half dann auch alles Bitten um Verzeihung nichts mehr: Weil er für seine Dissertation mit dem Titel „Verfassung und Verfassungsauftrag“ ein bisschen zu großzügig mit der Arbeit anderer Leute in seinem eigenen Werk arbeitete, musste der Verteidigungsminister, mit vollem Namen Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg, am Ende der Plagiatsaffäre seine Ämter niederlegen. Zu Guttenberg entschuldigte sich formvollendet bei einigen Wissenschaftlern, bei denen er Teile für seine Arbeit übernommen hatte, ohne die Autoren zu erwähnen, und dann wurde es still um den Mann. Marcus Weingärtner

imago images

Griff selbst zur Hyaluron-Spritze: Chiara Ohoven

Es ist die legendärste Falschaussage der deutschen Nachkriegsgeschichte – abgesehen von „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ vielleicht. Von einem Society-Reporter auf ihren doch recht üppigen und womöglich nicht ganz echten Schmollmund angesprochen, entgegnete Unternehmenstochter-It-Girl Chiara Ohoven 2002: „Nein, da wurde überhaupt nicht nachgeholfen, es kann sein, dass das durch die Haarfarbe, das helle Blond, alles viel mehr zur Optik kommt.“ Man kennt das ja: Kaum blondiert man sich das Haupthaar, schon bilden sich die Lippen wie von Zauberhand zum prallen Entenschnabel aus.

imago images

Dass die kuriose Erklärung dann doch nicht ganz so viel mit der Wahrheit zu tun hatte, räumte Ohoven erst Jahre später bei „Johannes B. Kerner“ ein: Die Lüge sei ein Fehler gewesen, tatsächlich habe sie sich die Schnute höchstpersönlich mit Hyaluronsäure auf Schlauchboot-Format gespritzt, weil sie mit dem ursprünglichen Ergebnis eines Schönheitschirurgen nicht zufrieden war. Eine Entschuldigung, die von der Bild mit einer eigenen Kolumne belohnt wurde. Der Titel, ohne Witz: „Ich riskier ’ne dicke Lippe“. Manuel Almeida Vergara

Wollte gleichzeitig jagen und schützen: Juan Carlos

Ach – es besteht ein eklatanter Widerspruch zwischen Naturschutz und Großwildjägerei? Wie jetzt – es tut dem Artenerhalt gar nicht gut, wenn man locker-flockig Elefanten schießt? Gibt’s doch gar nicht – Elfenbein-Trophäen haben mit Tierrechten kaum etwas gemein? Stimmt schon, man kann sich mal vertun. Aber wie sich Juan Carlos seinerzeit für den Umstand entschuldigte, dass er als Ehrenpräsident der spanischen Sektion der Umweltschutzorganisation WWF privat als passionierter Elefantenjäger unterwegs war, hatte dann doch etwas recht Unbeholfenes: „Ich habe mich geirrt“, stammelte der damalige König Spaniens, „so etwas wird nie wieder vorkommen.“ Gut gemeint – sein WWF-Amt musste Safari-Juan dann aber trotzdem niederlegen. Manuel Almeida Vergara

dpa/Esteban Felix

Hat ihrem Schlächter wehgetan: Marie Antoinette

Das mit dem Kuchen hat Marie Antoinette niemals gesagt. Wenn das Volk kein Brot zu mampfen hat, soll’s halt von den süßen Brioches naschen. Fälschlich zugeschrieben. Als historisch belegt hingegen gelten die letzten Worte der französischen Perücken-Königin. Und dieses zerknirschte Sätzlein, das Marie Antoinette vor ihrer Hinrichtung am 16. Oktober 1793 ausgehaucht haben soll, war tatsächlich eine Entschuldigung.

imago images

„Mein Herr, ich bitte Sie um Verzeihung, ich tat es nicht mit Absicht“, sagte sie recht höflich, dafür, dass die Worte an jenen Henker gerichtet waren, der ihr im Anschluss nonchalant den Kopf abschlagen würde. Sie war ihm auf den Fuß getreten, was verglichen mit der sodann folgenden Enthauptung ein doch recht überschaubarer Schaden war. Geholfen hat alles nichts – wenige Minuten nach ihrem „excuse moi“ war die Königin einen Kopf kürzer. Vermerkt sind ihre letzten Worte – im Original „Monsieur, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès“ – in den Aufzeichnungen des Schriftstellers und Revolutionärs Louis-Marie Prudhomme. Manuel Almeida Vergara