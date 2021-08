Also, wie machen wir das jetzt mit der kompletten Wende unseres Lebensstils? Alle Daten zum Klimawandel liegen vor, die Liste der Bundestagskandidaten auch. Die FDP agitiert die Autobesitzer, bloß nicht links abzubiegen, aber wenn sie nicht abbiegen, werden sie liegenbleiben. „Es kann nicht dem Einzelnen überlassen bleiben, die große Schraube muss gedreht werden“, höre ich. „Solange irgendjemand an meinem Verzicht verdient, werde ich nicht verzichten“, höre ich auch.

Wir haben ein Auto, ein altes, ich mag es und brauche es zweimal die Woche. Es hat noch ein Jahr Tüv und wird unser letztes sein. Was den Textilkonsum betrifft, beginne ich mit einer Kauf-Nix-Challenge bis Weihnachten. Ich habe aufgehört zu rauchen, dann werde ich auch das schaffen. Man hat doch alles. Flugreisen sind für mich sowieso schon tabu. Zu Beginn der Corona-Krise (Achtung, Kitschmoment!) weinte man kurz um die Natur, die in Form eines Virus offenbar zurückschlug. Jetzt geht man sich wegen Prinzipien und Privilegien an die Kehle.