Erfolgreicher Abschluss: Surrealismus im Museum Barberini

Potsdam -Die Ausstellung „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“ im Potsdamer Museum Barberini hat bis zum Abschluss am vergangenen Sonntag rund 92.000 Besucher angezogen. „Wir sind sehr glücklich, dass sich so viele Gäste auf die komplexen Bildwelten der Künstlerinnen und Künstler des Surrealismus eingelassen haben“, sagte Museums-Direktorin Ortrud Westheider am Dienstag. „Besonders freut uns, dass wir uns seit Weihnachten mit täglich rund 1200 Besucherinnen und Besuchern wieder unseren Besucherzahlen aus der Vor-Corona-Zeit annähern.“ Zu sehen waren rund 90 Werke von Künstlern aus 15 Ländern, darunter Leihgaben aus 50 Museen und Privatsammlungen.