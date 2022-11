Erneut Thielemann: Dirigent vertritt Barenboim auf Reise Die Staatskapelle Berlin geht auf Reisen. In diesem Jahr muss das Orchester der Berliner Staatsoper Unter den Linden bei den Auslandskonzerten in Dänemark, S... dpa

Berlin -Die Staatskapelle Berlin geht auf Reisen. In diesem Jahr muss das Orchester der Berliner Staatsoper Unter den Linden bei den Auslandskonzerten in Dänemark, Südkorea und Japan allerdings auf seinen erkrankten Chefdirigenten Daniel Barenboim verzichten. Für den 80-Jährigen springt bei den Konzerten in Seoul, Kumamoto, Osaka und Tokio mit Christian Thielemann erneut der Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden ein.