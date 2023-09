Ernst von Siemens Kunststiftung unterstützt Islamisches Museum bei Kauf von Seidentapisserie

Dem Museum für Islamische Kunst ist es mit Hilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung und der Kulturstiftung der Länder gelungen, eine besondere Seidentapisserie aus den Werkstätten der iranischen Stadt Kaschan des 16. Jahrhunderts zu erwerben. Die Ernst-von-Siemens Kunststiftung hat sich als Hauptförderer mit 330.000 Euro beteiligt und die Förderung bereits im März 2022 bewilligt, die Kulturstiftung der Länder engagiert sich mit 270.000 Euro, den Rest übernahm das Museum.

Der Ernst-von Siemens-Kunststiftung ist es gelungen, den wichtigen Erwerb zu unterstützen und so sicherzustellen, dass bereits lange mit den Sammlungen verbundene Werke unmittelbar nach einer Restitution auf Dauer und rechtmäßig im Museum bleiben können. Das Museum für Islamische Kunst und die Eigentümer haben dazu beigetragen, dass die verantwortungsvolle Einigung erzielt werden konnte, die vor allem der Berliner Öffentlichkeit zugute kommen wird. Die Seidentapisserie ist ein einzigartiges und kostbares Spitzenstück, das dem internationalem Rang der Sammlung des islamischen Museums entspricht.

14 klassische Teppiche

Die Tapisserie stammt aus dem restituierten Nachlass des deutsch-jüdischen Kunstsammlers Alfred Cassirer (1875-1932). Das textile Meisterwerk gehört zu einer der kostbarsten Teppichgruppen der Welt, die im 16. und frühen 17. Jahrhundert oft als Auftragswerke nach Europa kamen. Die in Wirktechnik hergestellten Seidentapisserien, deren Seidengarne zusätzlich mit Gold- und Silberfäden veredelt wurden, sind in der Herstellung mit europäischen Wolltapisserien vergleichbar, jedoch vom Material, Herstellung und Wirkung um ein Vielfaches feiner.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Iranische Textilien und Teppiche genießen Weltruhm und wurden über die Jahrhunderte hinweg nach Ost und West gehandelt. Die nun erworbene Seiden-Tapisserie ist von außergewöhnlicher Qualität und Farbigkeit. Sie wurde vermutlich zwischen den Jahren 1575 und 1585 hergestellt. Der Berliner Zeitung lag bis Sperrfrist keine Information vor, ab wann das Islamische Museum die Seidentapisserie ausstellen wird.

Der deutsch-jüdische Industrielle und Kunstsammler Alfred Cassirer (1875-1932) entstammte der Unternehmerfamilie Cassirer und war der jüngste Sohn von Louis Cassirer und ein Bruder von Paul, Hugo und Richard Cassirer. Er war gemeinsam mit seinem Bruder Hugo Cassirer und seinem Onkel Julius Cassirer Inhaber des Unternehmens Kabelwerk Dr. Cassirer und Co. in Berlin-Hakenfelde. Cassirer war auch zweiter Vertreter der Sektion I der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft. Er hat unter anderem islamische Kunst in den 1920er-Jahren auf Anraten der Berliner Museen erworben, auch um mittelfristig Fehlstellen in Berliner Sammlungen abzudecken. Alfred Cassirer hatte vor seinem Tod zahlreiche Objekte dem Museum für Islamische Kunst überlassen, aber nie förmlich geschenkt. 14 klassische Teppiche wurden daher 2012 der Alfred-und-Eva-Cassirer-Stiftung zurückgegeben. Das Museum für Islamische Kunst wurde am 18. Oktober 1904 eröffnet.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de