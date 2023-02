Eros Ramazzotti erkrankt - Deutscher Tourauftakt verschoben Wegen einer Kehlkopfentzündung kann der Sänger am 18. Februar nicht in Stuttgart auf die Bühne. Das Konzert wird aber nachgeholt. dpa

Stuttgart -Wegen einer Erkrankung des italienischen Sängers Eros Ramazzotti (59) wird sein für Samstag geplantes Konzert in Stuttgart um gut einen Monat verschoben. Ursprünglich wäre der Auftritt am 18. Februar der Tourauftakt in Deutschland gewesen.